David Torres 07 ABR 2026 - 15:25h.

Tiene intereses en Italia, Alemania y el Valencia CF no ha descartado ampliar su contrato

Italia seduce a Eray Cömert, aunque él mira a Alemania

Compartir







ValenciaEray Cömert deshoja estos días de la margarita de su futuro. Acaba contrato, le han llamado de Italia y el Valencia CF no le ha dicho aún sí sí o si no cuenta con él a partir de junio. El caso es que, cuando empieza abril, el internacional de "nuevo" cuño y que podría ser el único valencianista en el Mundial de 2030, no tiene claro de qué color vestirá el año que viene.

En 2025, como ya informó ElDesmarque, Eray Cömert no contaba para Carlos Corberán y estuvo a punto de salir en verano (e incluso en invierno). Sin embargo, cambió de agentes y se fue con una empresa con contactos en Alemania pensando que en la Bundesliga tendría un mejor acomodo y escuchar ofertas de los clubes germánicos. Así ha sido, pues como ha adelantado Marca, el futbolista tiene tres ofertas, o intereses de clubes alemanes que se suman a los ya publicados de Italia.

PUEDE INTERESARTE Así es la camiseta retro del Valencia CF: todos los detalles de la edición limitada

2026 le cambió el paso a Eray Cömert

El caso es que su futuro parecía marcado, pero 2026 le ha cambiado el paso a Cömert, al Valencia CF y su futuro. De momento, el club, que se planteaba venderlo, le ha dicho que antes de aceptar ninguna oferta le avise por si la iguala. La idea del Valencia CF es tomarse un tiempo antes de componer su zaga para la 2026-26.

PUEDE INTERESARTE La venta de Mestalla entra en su fase decisiva: habrá un edificio icónico de hasta 29 plantas

Pero es que, además, su situación en el campo ha cambiado. En este último parón Eray Cömert volvió a jugar unos minutos con la selección de Suiza. Este es el último parón antes de la cita mundialista y nada hace pensar que no termine yendo en la lista final. Pero es que en Valencia el cambio ha sido aún más radical. Desde que empezó 2026 lo ha jugado todo en el conjunto de Mestalla y es fijo e indiscutible para Corberán por delante de César Tárrega, por ejemplo.