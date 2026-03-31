David Torres 31 MAR 2026 - 09:19h.

El Valencia CF le ha pedido tiempo para decidir si lo renueva

La selección Suiza llama a filas a Ugrinic y Cömert: entre la recompensa y el escaparate

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La eliminación de Stole Dimitrievski, las preferencias de Luis De la Fuente respecto al delantero que descartan a Hugo Duro, a pesar de ser el pichichi español de las últimas tres ligas, y el traspaso de Cristhian Mosquera ha dejado al Valencia CF casi sin mundialistas. Es más, ahora mismo sólo tiene opciones reales Eray Cömert, central recuperado para la causa este 2026 y que acaba contrato en junio. La paradoja con el defensa suizo es, cuanto menos curiosa. Ha pasado de la nada al casi todo en apenas unos meses. Desde que empezó el presente año lo ha jugado todo en el conjunto de Mestalla y ha vuelto a la nacional de su país, que este martes juega su segundo amistoso del parón. Eray se juega ser el único mundialista del Valencia CF.

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2026, el año de Eray Cömert

Eray Cömert volvió a jugar unos minutos con la selección de Suiza en este parón de selecciones. Volvía tras un año de ausencia (La última aparición de Comert con los helvéticos había tenido lugar el 25 de marzo de 2025). La ausencia de minutos en el Valencia CF le había condenado hasta que Murat Yakin lo sacó del ostracismo y le dio la oportunidad de ir al Mundial. No en vano, este es el último parón antes de la cita mundialista y nada hace pensar que no termine yendo en la lista final. De hecho, Eray ha ido yendo con la nacional con cierta regularidad en el pasado.

Más complicado parece que pueda estar

El futuro en el Valencia CF

Ahora mismo su futuro es una incógnita. Tal y como ha venido informando ElDesmarque desde hace semanas, la idea del Valencia CF es tomarse un tiempo. Ver qué ofertas recibe el suizo y ver qué apuesta hace el conjunto de Mestalla por él. A Carlos Corberán le gusta y le convence, la prueba evidente es que lo juega todo por delante de futbolistas como Mouctar Diakhaby. Precisamente una salida del guineano allanaría el camino de su continuidad.