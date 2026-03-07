David Torres 07 MAR 2026 - 17:45h.

ValenciaLargie Ramazani no sólo es el delantero de mayor alto impacto en el Valencia CF o el nuevo especialista en lanzamientos de penalti, además el belga es un auténtico personaje. Llegó a Valencia acompañado por un amigo que le hace las veces de cámara y ahora ha estrenado un canal de youtube. Una de sus primeras creaciones ha sido compactar en un pequeño biopic cómo es una semana en Valencia. En él aparece Sadiq, una canasta imposible, Mestalla, su amigo, la peluquera... No tiene desperdicio.

Una semana en la vida de Largie Ramazani

El reportaje audiovisual ofrece una mirada cercana a la rutina semanal de Largie Ramazani, delantero del Valencia CF. A través de diferentes escenas grabadas en la Ciudad Deportiva de Paterna y en el entorno del equipo, el vídeo muestra al atacante belga participando en entrenamientos, charlas tácticas y sesiones de preparación física. Las imágenes reflejan la intensidad del trabajo diario del futbolista, también haciendo pilates por su cuenta, y su integración dentro del vestuario valencianista.

Durante la pieza también se observan momentos más distendidos del jugador con sus amigos y su inseparable Sadiq, lo que permite apreciar el ambiente del equipo durante la semana y de su vida cotidiana. El reportaje alterna escenas de entrenamiento con imágenes de concentración previa a los partidos, mostrando cómo el delantero se prepara mentalmente para competir en LALIGA EA SPORTS. La producción busca acercar al aficionado al día a día de un futbolista profesional que pasa por tomar té matcha, jugar al basket y meter una canasta desde medio campo y risas, muchas risas mientras le cortan el pelo en casa.

Este es el vídeo de Ramazani que tiene su propio Canal de Youtube

Ramazani está de dulce

La actualidad deportiva refuerza el protagonismo del atacante belga. En las últimas jornadas, Ramazani se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes del Valencia, con varios goles decisivos que han ayudado al equipo a sumar puntos importantes y alejarse de la zona de descenso. Su capacidad para marcar, especialmente desde el punto de penalti, y su buena conexión ofensiva con Umar Sadiq han impulsado el rendimiento del conjunto valencianista en un tramo clave de la temporada.