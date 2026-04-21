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Alineaciones posibles del RCD Mallorca y el Valencia CF en la Jornada 33

Un lance del último Mallorca-Valencia
Partido a cara de perro en Mallorca. Valencia CF
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ValenciaEl Valencia CF visita este martes en la trigésimo tercera jornada de Liga al Mallorca en Son Moix, donde los valencianistas solo han ganado en dos ocasiones en sus últimas diez visitas ligueras con un último resultado de 2-1. Lo hará en cuadro y preocupado en un duelo en que ambos conjuntos se juegan la vida. Los de Carlos Corberán, que se veían ya salvados, tendrán que sufrir hasta el final pues empiezan la jornada con 35 puntos por encima del descenso. Peor están los de Martín Demichelis, que sólo tienen 34 pero que están en racha y han sumado diez puntos de los últimos quince.

Vedat Muriqi, en Son Moix
Vedat Muriqi, en Son Moix. RCD Mallorca
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El once titular del Mallorca

El Mallorca está en racha, pero tras el último partido, Demichelis tiene algunas bajas señaladas. Raíllo, Mateo Joseph y Luvumbu, además de Bersgtrom y Salas. El conjunto bermellón se aferra a Son Moix y los goles de Muriqi para tumbar al Valencia y salir del pozo a costa de los de Mestalla.

No se esperan muchas novedades en el once titular más allá de las obligadas por lesión. Vuelve Valjent tras cumplir un partido de sanción y arriba entrará Virgili y lo normal si completará el once con David López o, lo que parece más probable, con Manu Morlanes.

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De tal forma, el posible once del Mallorca sería el formado por: Leo Román; Mójica, Mascarell, Vajllent, Maffeo; Sergi Darder, Samú Costa y Morlanes; Pablo Torre, Virgili y Muriqi

Pepelu ante el Athletic en Copa en Mestalla
Pepelu ante el Athletic en Copa en Mestalla. Valencia CF
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El once titular de Carlos Corberán en Son Moix

El Valencia CF llega a Son Moix con seis bajas confirmadas: Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, José Copete, Eray Cömert y Unai Núñez, que ha estado entre algodones toda la semana pero que no llega a tiempo. Pase lo que pase, Corberán presentará una pareja de centrales inédita en el encuentro que disputará este martes ante el Mallorca en Son Moix independientemente del acompañante de César Tárrega, que todo apunta a que sea Pepelu García.

En los costados, lo normal es que jueguen el capitán Gayà y Thierry Rendall. En la medular Guido Rodríguez y Ugrinic son fijos, dejando la mediapunta a Ramazani, Rioja y Lucas Beltrán y a Sadiq la punta de ataque, porque aunque Hugo Duro se ha recuperado, parece poco probable que sea titular

Sadiq y Ramazani devuelven la alegría al Valencia CF
Sadiq y Ramazani devuelven la alegría al Valencia CF. LaLiga

Con todo, el posible once titular del Valencia CF sería el formado por: Stole Dimitrievski; Gayà, Tárrega, Pepelu, Thierry; Guido Rodríguez, Ugrinic, Beltrán, Ramazani, Rioja y Umar Sadiq

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