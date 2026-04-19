Martín Demichelis y una semana que puede terminar con media permanencia: los retos del RCD Mallorca

Alberto Cercós García 19 ABR 2026 - 17:58h.

El Mallorca de Martín Demichelis recibe al Valencia y visitará Mendizorroza: puede alcanzar los 40 puntos

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El RCD Mallorca de Martín Demichelis entra en la etapa más peliaguda de la temporada. Tras encadenar dos importantes triunfos seguidos ante Real Madrid y Rayo Vallecano, la lucha por la permanencia sigue su curso. Y es más, ahora llegan las agónicas jornadas donde un error sí te puede costar muy caro. Los bermellones han hecho los deberes desde que Demichelis está al frente del equipo. El argentino ha sido capaz de transmitir un mensaje claro y efectivo; y los resultados hablan por sí solos. De las cinco jornadas que Demichelis ha dirigido al Mallorca, el equipo ha sumado 10 puntos. Una cifra que le hace estar fuera del descenso con 34 puntos.

Pero a falta de siete jornadas para que este temporada llegue a su fin, el Mallorca aún tiene mucho trabajo por delante. La primera piedra en el camino se dará este mismo martes. Otra vez en Son Moix, ante el Valencia. Los mallorquinistas buscarán la tercera victoria seguida, algo que pocas veces ha logrado en la historia la entidad balear en Primera División. Al ser un rival directo, Demichelis seguirá apostando por la versión más efectiva posible: aprovechando a Vedat Muriqi y encontrando una solución a las bajas de Antonio Raíllo, Mateo Joseph y Zito Luvumbo.

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Una semana para ponerse a 40

Este lunes empezará una semana de vita importancia para los intereses del Mallorca. El primer motivo es el ya comentado, el de poder encadenar la tercera victoria seguida ante el Valencia y dar un paso de gigante hacia la permanencia en Primera División. Para ello, Demichelis intentará seguir el plan que tan bien le salió ante Madrid y Rayo. Además de involucrar aún más a un Valencia que, de perder, notaría cómo la presión del descenso aumenta considerablemente.

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La casuística podría hacer que el Mallorca se plantase en el fin de semana con 37 puntos. De ganar al Valencia, cierta tranquilidad se respiraría en Son Moix. Pero hay más. Porque si la buena dinámica del Mallorca de Martín Demichelis continúa tal y como se está viendo en estas últimas jornadas, no sería descabellado ver al combinado balear con 40 puntos más pronto que tarde. Y es que tras recibir al Valencia, será el Mallorca quien ponga rumbo a Mendizorroza para enfrentarse al Alavés. Dos jornadas agónicas que pueden terminar con media permanencia en clave mallorquinista: los ansiados 40 puntos están a la vuelta de la esquina.