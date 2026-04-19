Pepe Jiménez Sevilla, 19 ABR 2026 - 11:54h.

Sergio Canales y su posible regreso al Racing: "Llevamos mucho tiempo hablando"

Sergio Canales finaliza contrato y aún no ha renovado con Rayados

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Los días de Sergio Canales en México se agotan poco a poco. El ex del Betis volvió a caer derrotado este pasado sábado con Rayados y su equipo ya sabe que no tendrá opción alguna de jugar el play off en la competición, situación que coloca al '10' a solo dos encuentros de finalizar su contrato. Su imagen lo dice todo.

Hundido, completamente derrotado. Sergio Canales era grabado por cámaras y fotógrafos, bajo la lluvia, totalmente abatido tras volver a perder con su equipo y quedarse sin opciones de jugar más allá de dos encuentros más con la camiseta de Rayados.

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Son cientas las reacciones a las imágenes y todos apuntan a un adiós inminente que, teóricamente, traerá de vuelta a Sergio Canales a LALIGA EA Sports.

Con contrato hasta junio, nadie esconde, ni el propio jugador, la ocasión de volver a España a sus 35 años, pudiendo hacerlo incluso a su equipo de origen, el Racing.

Los de Santander se colocan líderes destacados en LALIGA Hypermotion y a día de hoy es el gran favorito para ascender, de manera directa, a la élite. El regreso a la Primera División de un histórico como el Racing traería consigo la vuelta del hijo pródigo, de Sergio Canales.

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"Es que hay muy buena relación. Yo hablo mucho con ellos, hay muy buena relación, llevamos mucho tiempo hablando. Es verdad que el Racing, junto al Betis, son los que más, a día de hoy, han marcado mi carrera", reconocía hace meses en El Larguero antes de aclarar al ser cuestionado por su vuelta al Racing que "me encuentro en el mejor momento de mi carrera, eso sí que lo tengo claro. Estoy disfrutando mucho. Y... pfff, hasta ahí te puedo decir. No lo sé. Es que no lo sé. Te digo verdad, te soy sincero".