Las redes arden tras el nuevo encontronazo entre Tchouameni y Valverde

Saray Calzada 07 MAY 2026 - 16:19h.

Oleada de reacciones en redes sobre el último conflicto entre Tchouameni y Valverde

El desenlace de la bronca de Tchouameni y Fede Valverde en el entrenamiento del Real Madrid

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El Real Madrid está en llamas. El vestuario no pasa por su mejor momento y no solo en lo deportivo. Varios encontronazos entre compañeros del mismo equipo está haciendo que los últimos días solo se hable de esto. Primero fue Rüdiger con Álvaro Carreras y ahora Tchouameni con Valverde.

Tuvieron un primer desencuentro en el entrenamiento del seis de mayo. Todo parecía haber quedado en un incidente aislado entre ellos e incluso Manu Carreño en 'El Larguero' dijo que habían acabado bromeando, pero parece que donde hubo fuego, cenizas quedan y en la mañana del siete de mayo una nueva disputa se producía entre ellos. El suceso fue de relevancia y habrá sanciones. Miembros del Real Madrid han tenido que intervenir ante esta situación tan delicada. Mientras tanto, en las redes sociales optan por llevarlo al humor y son muchas las reacciones que ya hay sobre ello.

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Las reacciones en redes al desencuentro entre Tchouameni y Valverde