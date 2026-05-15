Fran Fuentes 15 MAY 2026 - 07:38h.

El técnico uruguayo dejó entrever la retirada del asturiano, aunque este afirma que aún no ha tomado la decisión

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Santi Cazorla entró en la segunda mitad del partido del Real Oviedo frente al Real Madrid. El jugador asturiano recibió una atronadora ovación por parte del estadio Santiago Bernabéu. Una circunstancia que explica lo querido que es el centrocampista en toda España, debido a su amplia trayectoria profesional y éxitos tanto a nivel de clubes como con la Selección Española, con la que ganó las Eurocopas del 2008 y el 2012. Sin embargo, Guillermo Almada, quien ha recibido duras críticas por su gestión de la leyenda oviedista, dejó unas declaraciones que pueden hacer sospechar la decisión que ha tomado el futbolista respecto a su futuro.

En la rueda de prensa, al técnico uruguayo le preguntaron si no vio procedente darle la titularidad a Santi Cazorla en el que, sin dudas, suponía su último gran partido ante un rival de tal entidad. Entonces, Guillermo Almada explicó que lo hablaron mutuamente antes del encuentro: "Lo hablé con él. Lo hablé antes del partido. Él prefiere despedirse de la gente como titular en el Tartiere, y poder participar hoy. Así que fue una decisión un poco consensuada con él, por eso tomé esa decisión", explica.

Ese "despedirse de la gente" bien podría hacer alusión a su marcha del equipo y a su retirada. Sin embargo, también podría significar que, simplemente, se despide de su afición y de la competición por esta temporada. Los próximos días serán claves para conocer su decisión final.

Y es que, a sus 41 años, Santi Cazorla aún no ha decidido qué va a hacer. El centrocampista reconoce que se siente bien físicamente y que, como este año le han respetado las lesiones, todavía no tiene clara la decisión que va a tomar. Sea como fuere, habrá muchos aficionados que seguro que le quieren para el equipo en la segunda división. Si no, el asturiano dejará el equipo volviendo a descender tras lograr el sueño del ascenso con el club de su vida.