Pablo Sánchez 08 MAY 2026 - 10:20h.

El Real Oviedo avanza con los fichajes del próximo curso: nueva oferta sobre la mesa

El futbolista tendrá que tomar una decisión

Compartir







El Real Oviedo afronta la próxima jornadacon la triste posibilidad de confirmar su descenso a LALIGA HYPERMOTION. Los azules tratarán de pelear hasta el final, pero las matemáticas dicen ya casi todo lo contrario. A la par, en las oficinas se trabaja ya en ciertos aspectos del próximo proyecto del Grupo Pachuca. El conglomerado mexicano ya fue dando pasos durante el año en materia de renovaciones y ahora quiere abordar el futuro de su gran leyenda: Santi Cazorla.

El futuro de Cazorla en el Oviedo es una incógnita que se decidirá en verano. Pero si algo tiene claro el club es que desea que continúe. Ahora, la decisión es del futbolista, quien tendrá que sentare con la cúpula carbayona a dilucidar qué hacer. Martín Peláez, presidente de la entidad, ya aseguró que la intención es que siga aunque con varios escenarios en el horizonte.

PUEDE INTERESARTE El emotivo reencuentro de Santi Cazorla y Marcos Senna, un abrazo de dos campeones de Europa

Tal y como definió en una entrevista para la RPA, la intención es que Cazorla siga en el club aunque la decisión es suya. Además, podría ocupar otro puesto fuera de los terrenos de juego. De momento, todas las posibilidades están encima de la mesa. "La decisión de continuar con nosotros en el club la tendrá él. Santi es mi amigo, hablo mucho con él, y seguirá en el club, pero habrá que definir cómo", explicó.

El nuevo proyecto

Como decíamos, el Oviedo trabaja desde hace meses en la confección del nuvo proyecto. Por desgracia, todo apunta a que será en LALIGA HYPERMOTION con la firme intención de volver a la élite cuanto antes. El club ya ha dado pasos importantes en la confección de la plantilla, con las renovaciones de David Costas o Dani Calvo.

El último en contar con una oferta de renovación sobre la mesa fue Lucas Ahijado, quien podría disfrutar de su octava temporada en el primer equipo. A todos ellos se irán sumando más próximamente.