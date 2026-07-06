Pablo Sánchez 06 JUL 2026 - 10:45h.

Sergi Domínguez, el canterano del Barça y jugador del Dinamo de Zagreb que quiere seguir los pasos de Dani Olmo

Podría firmar un nuevo contrato de larga duración en la Serie A

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El Barcelona anda pendiente de múltiples operaciones veraniegas. El club blaugrana. con Deco al mando de las operaciones de mercado, irrumpió con fuerza en la ventana estival, aunque la disputa del Mundial ha frenado actualmente múltiples movimientos. Más allá de fichajes, el Barça busca la manera de obtener ingresos que también le permitan afrontar con mayores garantías lo que resta de verano. Desde Croacia podrían llegar próximamente unos ingresos extra que no vendrán nada mal.

El protagonista de todo esto es Sergi Domínguez. El canterano salió de Barcelona el pasado verano para poner rumbo al Dinamo Zagreb. Allí encontró ese protagonismo que tanto necesita para crecer a sus 21 años, disputando hasta 30 partidos con el conjunto croata al máximo nivel. Ahora es probable que su futuro cambie de rumbo, un hecho que le puede reportar beneficios económicos al cuadro catalán.

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Pese a tener contrato en Croacia hasta 2029, varios equipos andan pendientes del joven central. Tal y como informa el periodista Nicolò Schira, el futbolista habría alcanzado un acuerdo con la Lazio con un contrato de cinco temporadas bajo el brazo y un sueldo de 1,4 millones de euros por temporada. Una oferta que apunta a concretarse próximamente.

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De momento, las negociaciones siguen su curso entre ambos clubes con una oferta de unos 10 millones de euros lista para ejecutar. Italia podría suponer un salto de calidad futbolística para que Sergi Domínguez continúe con su desarrollo dejando, además, un pellizco en las arcas del Barcelona.

El dinero que podría ingresar el Barcelona por Sergi Domínguez

En la salida de Sergi Domínguez rumbo a Zabreg, el Barcelona se guardó un porcentaje de una futura venta que rondaba el 20%. Es decir, si finalmente se marcha a la Lazio por 10 millones de euros, el Barça podría ingresar hasta dos kilos, una cantidad no demasiado elevada pero que suma en las arcas de un club que lleva varias temporadas con dificultades económicas a la hora de acometer operaciones.