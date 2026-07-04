Joaquín Anduro 04 JUL 2026 - 19:02h.

Marcus Rashford no decidirá su futuro hasta después del Mundial

Marcus Rashford le manda un mensaje a Joan Laporta y Deco por elegir a Anthony Gordon para el Barça

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El FC Barcelona disfrutó la pasada temporada de la presencia de Marcus Rashford, que cuajó una buena campaña con la camiseta azulgrana sin ser suficiente para que el club pagara los 30 millones de euros de su opción de compra y, sobre todo, su salario. La llegada de Anthony Gordon, sin embargo, no entierra definitivamente su posible incorporación aunque el jugador ha sido muy claro con los tiempos a la hora de decidir su futuro.

En unas declaraciones para los medios durante la concentración inglesa, el jugador mancuniano ha dejado patente que, mientras dure su participación en el Mundial 2026, no quiere saber nada de dónde jugará en la campaña 26/27: "Vivo el momento. Fui muy claro con todos los implicados antes del Mundial y quería que cualquier movimiento estuviera resuelto antes del inicio de la Copa".

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"Si no era así, no me ocuparía de ello hasta que finalizara. Quiero estar plenamente centrado en este momento. Estamos luchando por algo muy especial, así que no tengo energía para dedicarle a esto", insistió Marcus Rashford.

Numerosos clubes se han interesado por el internacional con los Three Lions de cara a este verano, además del Barça, con el Bayern, el Newcastle o el Aston Villa, donde ya jugó medio año como cedido, de por medio. Sin embargo, Michael Carrick ha presionado para que su excompañero se quede en el Manchester United ya que, cuando el técnico se hizo cargo del equipo, ya estaba a préstamo en la ciudad condal.

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Marcus Rashford, una de las armas de Inglaterra para pelear por el Mundial 2026

En cualquier caso, la decisión final llegará una vez acabe la participación de Inglaterra en el Mundial 2026, donde sigue en la lista de grandes favoritas. Rashford se encuentra peleando con, precisamente, Anthony Gordon en el costado izquierdo del esquema de Thomas Tuchel y podría perder la titularidad en el choque de octavos ante México después de las dos asistencias frente a la RD Congo del nuevo jugador culé.

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En cualquier caso, el delantero se muestra motivado de cara al choque ante una de las anfitrionas en el Estadio Azteca dentro de un ambiente que promete ser uno de los más apasionantes de todo el Mundial: "Queremos empaparnos de todo lo que rodea a este encuentro. El estadio es increíble y seguro que habrá aficionados apasionados de ambos equipos. Ojalá sea un buen partido de fútbol y salgamos ganadores".

"Depende de nosotros encontrar la manera de adaptarnos, es otro desafío. Vamos a jugar contra grandes futbolistas, grandes equipos, unidades defensivas muy fuertes y grandes delanteros. Son problemas que tendremos que ir intentando resolver. Creo que el equipo confía en sí mismo y daremos el 100% sobre el campo", finalizó Rashford.