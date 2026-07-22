El Al Hilal ya tiene su fichaje estrella del verano

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En Arabia Saudí dicen adiós a Raphinha. El Al Hilal estaba interesado en fichar al delantero del FC Barcelona y varios medios saudíes apuntaban incluso a una oferta astronómica en términos económicos para intentar convencer al brasileño. Los rumores surgieron hace varias semanas, pero el objetivo del club ha cambiado. La inversión económica es similar, pero con una dirección bien distinta: el Aston Villa de Crysencio Summerville.

Según informa el periodista Fabrizio Romano, especializado en el mercado de fichajes, el Al Hilal ha cerrado el fichaje de Summerville durante las última horas. El jugador ha dado el visto a la operación y llegará a Arabia Saudí pese al interés de la Roma en firmarle. El club saudí también ha llegado a un acuerdo con el West Ham, que recibirá cerca de 75 millones de euros entre fijos y variables.

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Cómo afecta el fichaje de Summerville a la situación de Raphinha

El fichaje de Summerville parece descartar de manera definitiva la llegada de Raphinha. El brasileño aparecía en las quinielas del Al Hilal para convertirse en la estrella de la próxima temporada, pero la operación nunca terminó de coger forma. No sólo se llegó a especular con una oferta imponente que rondaba los 80 millones de euros para ficharle y un salario millonario, sino que también surgieron rumores de que Raphinha tenía problemas económicos que podían propiciar la operación, algo que la propia familia acabó desmintiendo.

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De momento, el brasileño sigue de vacaciones tras su pobre paso por el Mundial 2026 con la selección, que cayó eliminada en octavos de final ante Noruega. Viene de una temporada muy difícil marcada por las lesiones y tiene contrato hasta 2028, por lo que su marcha este verano parece improbable.

El Al Hilal, mientras, ha fichado ya a un Summerville que llegará procedente del Aston Villa a cambio de cerca de 75 millones de euros. Una cifra, a priori, excesivamente elevada por un jugador de 24 años cuyo valor de mercado, según Transfermarkt, es de 45 millones, si bien es cierto que viene de hacer un gran papel con Países Bajos en el Mundial.