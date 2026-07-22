El brasileño se marcha a Estados Unidos tras su adiós al Manchester United

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Ya es oficial: Carlos Henrique Casemiro se marcha a la MLS. Dos meses después de anunciar su salida del Manchester United y tras un Mundial 2026 realmente decepcionante con Brasil, el Inter Miami ha confirmado la llegada del centrocampista, que afrontará el último tramo de su carrera en Estados Unidos. Y lo hará jugando nada menos que al lado de Leo Messi.

"El Inter Miami CF anuncia el fichaje del centrocampista internacional brasileño Casemiro. El mediocampista, ganador de cinco títulos de la UEFA Champions League, se incorpora al club como agente libre y firma contrato hasta la conclusión de la temporada 2027 de la MLS, con una opción de extensión hasta junio de 2029. El jugador refuerza la plantilla del equipo a la espera de recibir su visa P-1", ha anunciado el club estadounidense.

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Casemiro, al Inter Miami tras su adiós al Manchester United

A sus 34 años, Casemiro aterriza en Miami como relevo natural de Sergio Busquets, quien anunció su retirada junto a Jordi Alba el pasado mes de diciembre. El brasileño ha jugado los cuatro últimos años en el Manchester United, que llegó a pagar 70 millones de euros al Real Madrid por su incorporación en verano de 2022. Durante este tiempo ha disputado 160 partidos con la camiseta de los red devils, con los que ha anotado 26 goles y ha repartido 14 asistencias.

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"Lo que más me motiva, y creo que esto es así para cualquier jugador, es ganar y seguir creciendo. El proyecto que el club me presentó, junto con el esfuerzo que todos hicieron para traerme aquí, significa mucho para mí", declaró el jugador en los medios oficiales del Inter Miami.

"Estoy increíblemente agradecido y tengo muchas ganas de empezar para poder corresponder a esa confianza, no solo durante los 90 minutos de partido, sino también cada día en los entrenamientos. Solo puedo decir gracias. Daré todo lo que tengo para devolver el cariño y la confianza que el club me ha demostrado", añadió.