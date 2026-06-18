David Torres 18 JUN 2026 - 22:09h.

Primera vez en la historia que los dos equipos superan los cien puntos; el Barça anotó 19 triples

El insobornable Valencia Basket y el camaleónico Barça abren la final en el Roig Arena

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ValenciaEl Roig Arena acogió este jueves el primer capítulo de la final de la Liga Endesa, una serie al mejor de cinco que enfrentará la personalidad insobornable del Valencia Basket de Pedro Martínez, que tiene de su lado una sólida trayectoria durante el curso y el factor pista, con un Barça camaleónico, que ha demostrado su capacidad de adaptación y que quiere enmarcar el ‘último baile’ del técnico Xavi Pascual y de varios pesos pesados de la plantilla. Y así transcurrió este primer enfrentamiento con alternancias en el marcador. Al final la victoria en un. duelo, el mejor en la historia de las finales de la acb, cayó del lado visitante gracias, entre otras cosas, al récord de triples (19). Nunca antes dos equipos en una cita así habían superado los 100 puntos. Esta noche el Valencia Basket hizo 112 y el Barça 113.

El Valencia Basket se despega, el Barça reacciona

Valencia Basket empezó de forma impresionante. El 26-13 al término del primer cuarto dejaba pocas dudas de que, en el Roig Arena, los de Pedro Martínez son los que mandan. El Barça, sin Punter, sufría. El uno contra uno de los valencianos hacía polvo a los visitantes.

En el segundo cuarto los catalanes reaccionaron, pero les costó. El 38-14 a falta de seis para el descanso activó a los de Xavi Pascual. Empezaron a atinar en ataque y a asgurar el rebote. Parra, Punter y Cale se pusieron las pilas hasta dejar el electrónico en 47-44 cuando quedaba apenas un minuto para el descanso. Pedro Martínez pidió tiempo muerto y "arregló" la cosa. Key anotó el 2+1 para el 50-44 y después otra canasta ante Toko Shengelia, que se revolvía y le sacaba una técnica. Encarados, el georgiano recortaba distancias desde el tiro libre para el 52-47 con el que se llegó al descanso.

El Barcelona le da la vuelta: Shengelia manda

Tras el paso por vestuarios, el Barça de Xavi Pascual demostró que es un equipo con una profundidad de plantilla envidiable y logró la igualada Clyburn y Laprovittola clavaban un parcial de 2-11 para el Barça que silenció el Roig Arena (54-57).

Montero, Pradilla y De Larrea apretaron los dientes, estrecharon la zona y volvieron a poner al Valencia Basket en marcha. Shengelia, no obstante, seguía haciendo de las suyas. El '4', posteando, seguía anotando ante Key y Costello; por lo que con el 68-68 Pedro Martínez sacó a Montero a falta de dos minutos para el final del cuarto. Sin embargo, un triplazo de Juani Marcos estableció el 72-75 con el que llegaron al último cuarto.

Montero contra Clyburn que fuerza la prórroga

Pradilla con tres puntos inauguraba la última entrega que fue un toma y daca constante de canastas. A cuatro para el final, con 89-88 todo estaba por decidirse. Cárdenas, peleando todas, Taylor anotando, y Montero desquiciando a Vesely (que se retira) le daban aire a los taronja 93-88 con sólo tres minutos por disputarse.

El Barça fallaba en los ataques clave hasta que Clyburn cortaba el parcial 11-2 para los valencianos con un triple. Montero, sin embargo, contra. todo y contra todos mantenía la renta. A falta de medio minuto, el electrónico reflejaba un 97-95 apretado, pero la falta en ataque de Vesely le permitía a Valencia Basket decidir su suerte. Taylor anotaba los dos tiros libres y obligaba al Barça a remontar cuatro puntos en 27 segundos. Xavi Pascual pedía tiempo muerto.

Un triple de Clyburn lo ponía en 99-98. Era Pedro Martínez el que pedía el tiempo muerto a falta de 20 segundos. Punter hacía la falta, De Larrea anotaba los dos tiros libres pero un triple de Clyburn igualaba el partido a 101 y forzaba la prórroga. Por si fuera poco Will.. Clyburn, taponaba a Taylor y el partido se iba a la prórroga.

Un partido para la historia

Laprovittola de tres inauguraba un partido que ya es historia de la acb. Nunca antes dos equipos habían superado los 100 puntos en el tiempo reglamentario. Valencia Basket y Barça lo estaban haciendo. Clyburn, que llevaba 21 puntos y Montero con 22, seguían tirando del carro. Todo y que sería Key quien igualaría la contienda a 110 a falta de 1:15 para el final.

Parra, con un 2+1 ponía contra las cuerdas al Valencia Basket en el mejor partido de una final de la acb. Badio recortaba distancias y Taylor tuvo la última para ganar, pero no entró. El Barça ganó 112-113 en un duelo para la historia y domina, de momento, la final por 1-0. El sábado a las 20 horas, segundo partido.

- Ficha técnica:

112.- Valencia Basket (25+27+20+29+11): Badio (20), Montero (24), Taylor (13), Key (13), Sako (5) -cinco titular- De Larrea (9), Cárdenas (5), Moore (2), Pradilla (10), Costello (9) y Sima (2).

113.- Barça (13+34+28+26+12): Marcos (3), Punter (14), Clyburn (21), Shengelia (11), Fall (-) -cinco titular- Cale (7), Vesely (8), Brizuela (9), Hernangómez (-), Núñez (2), Laprovittola (20) y Parra (18).

Árbitros: Conde, Caballero y Castillo. Sin eliminados.

Incidencias: primer partido de la final de la Liga Endesa disputado en el Roig Arena de València ante 14.423 espectadores.

El resumen