David Torres 17 JUN 2026 - 15:08h.

Se jugarán los dos primeros partidos de la serie en Valencia

El Valencia Basket también gana en Badalona y accede a la final ante el Barça por la vía rápida (75-84)

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ValenciaEl Roig Arena acogerá este jueves el primer capítulo de la final de la Liga Endesa, una serie al mejor de cinco que enfrentará la personalidad insobornable del Valencia Basket de Pedro Martínez, que tiene de su lado una sólida trayectoria durante el curso y el factor pista, con un Barça camaleónico, que ha demostrado su capacidad de adaptación y que quiere enmarcar el ‘último baile’ del técnico Xavi Pascual y de varios pesos pesados de la plantilla.

El conjunto valenciano ha perfeccionado esta campaña un sistema de juego que ya mostró la pasada tras el regreso de Pedro Martínez a su banquillo y con ese guion se mide a cualquier reto. Los ajustes en función del rival tienen como objetivo poder mantener sus señas de identidad: defensa agresiva, hambre por el rebote en las dos canastas, juego rápido y lanzamientos en los primeros segundos de posesión siempre que haya oportunidad.

Pero el equipo catalán, digerida la decepción de la Euroliga y tras la confirmación de que Pascual dejará el banquillo al acabar la campaña, llega a esta final ‘liberado’ y tras haber mostrado una cara poco conocida, con un mayor número de posesiones, es decir un juego algo más rápido. Acumula 11 triunfos en sus últimos 13 choques ligueros y ha empezado a traspasar con cierta frecuencia la barrera de los 100 puntos.

Cómo y dónde ver el primer Valencia Basket - FC Barcelona de la final ACB

El primer equipo masculino de Valencia Basket comienza su cuarta participación en el Playoff Final de la Liga Endesa afrontándolo por primera vez con el factor cancha a favor con el primer partido de una durísima eliminatoria ante el Barça (jueves 18, 20:00h, Roig Arena, DAZN/ Movistar Plus+/ Orange/ Vodafone TV) en el que contará con el apoyo de una afición que abarrotará el nuevo recinto taronja. Nuestro equipo tiene en este partido la oportunidad de seguir reescribiendo su historial en el Playoff tras llegar a la ronda final con un pleno de victorias por segundo año consecutivo tras eliminar al Surne Bilbao Basket en cuartos de final y al Asisa Joventut en semifinales. El séptimo cruce en las series por el título contra el Barça traerá una reedición de la primera final taronja, la de 2003, en la que Valencia Basket no pudo sumar ningún triunfo. Los precedentes están equilibrados tanto en los últimos partidos de competición nacional en nuestra ciudad, con tres victorias para cada equipo en los últimos seis choques, como en los encuentros de esta temporada, en los que el cuadro taronja ganó los dos partidos de Liga Endesa y el conjunto azulgrana se llevó los dos partidos de la EuroLeague.

En una eliminatoria que enfrenta a los dos mejores equipos de la Liga Endesa en eficiencia ofensiva, eficiencia neta y control del rebote, Valencia Basket necesitará mostrar su versión más sólida para entorpecer el ataque de un Barça que ha sido el ataque más eficaz de la competición en los últimos tres meses.