La séptima dupla española de la historia en la NBA: Aldama y De Larrea

Juan Pérez 02 JUL 2026 - 09:40h.

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El terremoto de la última noche de traspasos en la NBA tienen a Jaylen Brown en lo más alto con uno de los movimientos más inesperados de la temporada, pero el aficionado patrio también tiene su cuota con la salida de Santi Aldama de los Grizzlies. El traspaso para llevar al '4' a Dallas Mavericks supone un reinicio para su carrera para cambiar de aires y junto con la llegada de tres españoles este año, es a la vez la certificación de la séptima pareja de españoles en un mismo equipo en la competición.

La apuesta de los Mavs por Santi Aldama junto con la elección de Sergio De Larrea en el draft confirman una nueva dupla para la competición con dos jugadores de mucha proyección. Desde la época en la que Jose Calderón y Jorge Garbajosa abrieron un nuevo futuro para las siguientes generaciones en aquellos Raptors, la unión de españoles en el mismo club es una constante en la NBA, más ahora donde todo apunta a que puede haber cinco jugadores profesionales con contrato.

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A la espera de saber la decisión conjunta entre Dallas y De Larrea para confirmar que su carrera empieza este año en la NBA, las decisiones de Masai Ujiri como presidente de operaciones de los Mavericks abren un nuevo ciclo. Lo que en otra época significó un bombardeo constante de virales con las expectativas de juntar a dos españoles en el mismo equipo, ahora se vuelve a repetir.

José Calderón y Jorge Garbajosa fueron los precursores de aquella época que poco después continuaron Juan Carlos Navarro y Pau Gasol en Memphis Grizzlies. Este último caso supo a poco porque el escolta hizo un esfuerzo tremendo para ir a la NBA a sabiendas de que tendría a su compañero, y este le dejó sólo en la siguiente ventana de traspasos para irse a Los Ángeles Lakers.

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La magia entre Sergio Rodríguez y Rudy Fernández en Portland es la tercera pareja histórica en orden cronológico, y es imposible no recordar la conexión entre ambos, la más clara de todo el listado entre alley oop y asistencias sin mirar. Mirotic y Pau Gasol vivieron dos etapas juntos, ambos se unieron tanto en Chicago Bulls como en Milwaukee Bucks en una situación donde ninguno de los dos estaban en su mejor momento.

Una de las más recordadas para la historia es indudablemente la pareja de torres de Marc Gasol y Serge Ibaka en los Raptors ganadores del anillo tras aquel fichaje de Kawai Leonard. Y también estuvieron juntos Ricky Rubio y Juancho Hernán-Gomez en Minnesota.

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Ahora la película vuelve a cambiar, el baloncesto español vuelve a sacar músculo en la NBA, además con visos de dejar un tono muy especial por lo que significan los roles de De Larrea y Aldama. Un base y un ejecutor, con buenas migas y con la capacidad de tener minutos desde el banquillo para cambiar el norte del equipo. Hay que esperar para saber cuál es el futuro de Larry en la NBA a corto plazo, pero sin duda es un vuelco para volver a generar ilusión en el aficionado español.