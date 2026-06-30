Anuncia su salida y se postula para firmar por los Golden State Warriors

Las cuentas de los Warriors para juntar a Curry, LeBron James y Anthony Davis

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Bombazo en la NBA: LeBron James se va de Los Ángeles Lakers. El jugador ha confirmado este mismo martes que cambiará de equipo de cara a la próxima temporada cuando quedan escasas horas para que abra la apertura de traspasos en la competición. A sus 41 años, se marchará de Los Ángeles en busca de un nuevo equipo como jugador libre. Y varias fuentes en Estados Unidos apuntan a que podría firmar por los Golden State Warriors de Stephen Curry.

Lo que sí está claro es que LeBron James, a sus 41 años, no vestirá la camiseta de los Lakers en su vigésimo cuarta temporada en la NBA. Saldrá del club de Los Ángeles tras ocho años en los que conquistó el anillo en la Burbuja de Orlando en 2020 en las Finales contra los Miami Heat. En la última temporada, el cuádruple campeón NBA promedió 20.9 puntos, 6.1 rebotes y 7.2 asistencias por partido, pero su equipo cayó ante los Oklahoma City Thunder en la segunda ronda de los 'playoffs'.

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Los Lakers habían propuesto a LeBron seguir en la franquicia, pero el jugador desestimó la propuesta, por lo que Luka Doncic se quedará ahora como principal cara visible.

LeBron James decidió entrar en la agencia libre, que abre este mismo martes a las 18.00 hora del Este de Estados Unidos, y va a estudiar ofertas. Los Golden State Warriors de Steph Curry figuran entre las franquicias mejor posicionadas para incorporar al veterano, según los medios estadounidenses.