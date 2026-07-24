Juan Pérez 24 JUL 2026 - 12:40h.

Ibai Llanos da la hora exacta del primer y el último combate

El España - Argentina se repite en La Velada del año 6 de Ibai Llanos en tres combates

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El reloj de La Velada del año 6 acumula el hype de los últimos meses en las próximas 30 horas con el despliegue de combates, conciertos y espectáculos prometidos para este sábado 25 de julio en Sevilla. Con los horarios dispuestos desde la última toma de contacto en el pesaje hasta la alfombra roja en La Cartuja para llegar a los diez enfrentamientos, la organización expone todos los detalles para no perderse los momentos más importantes.

Yandel, Juanes, Bad Gyal, Anuel AA, y Lucho RK & La Pantera son solo los acompañantes de lujo de La Velada del año desde los conciertos, pero antes del show empieza la puesta a punto. Este viernes 24 de julio arranca el pesaje, la última confrontación verbal antes de hacer la entrada triunfal el sábado en un escenario con 80.000 espectadores.

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El Pesaje de La Velada del año 6 (viernes 24 de julio)

El pesaje suele durar una tres horas, y en él hay una último cara a cara entre los 20 protagonistas, sobre todo por la presencia de algunos como Rivers o Gastón Edul que no pudieron estar en la presentación de hace una semana. Ahora todos van a dar la cara, a poner excusas del peso o a intentar cambiar una norma de última hora. Es una lucha constante más allá de ponerse encima de la báscula. Estos son los horarios de inicio por país.

19.30h. España.

18.30h. Canarias y Guinea Ecuatorial.

14.30h. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

13.30h. Bolivia, Chile, Cuba, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela.

12.30h. Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

11.30h. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.

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La Velada del año 6 (sábado 25 de julio)

El caso de La Velada del año 6 es bien distinto porque el evento arranca a las 19.00h. (España) pero desde su puesta a punto hasta el primer combate hay cierta diferencia. Lo habitual hasta ahora es tener una pequeña previa de unos 25 minutos para charlar con protagonistas, presentar a los comentaristas y escuchar el primer concierto de la noche. Y a partir de ahí empiezan las piñas a eso de las 19.45h. con el Fabiana Sevillano vs La Parce.

Ibai Llanos ha confesado que el evento va a durar unas siete horas para acabar a eso de las 02.00h. de la mañana, por lo que el último combate entre Grefg e Illojuan será aproximadamente a las 01.30h. Es una estimación, porque todo depende de la duración de los combates si hay KO, de posibles lesiones, del entretiempo o de posibles retrasos de conciertos. Aún así, estos son todos los horarios del inicio del show.

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19.00h. España. 18.00h. Canarias y Guinea Ecuatorial. 14.00h. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 13.00h. Bolivia, Chile, Cuba, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela. 12.00h. Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11.00h. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.