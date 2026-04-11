David Torres 11 ABR 2026 - 19:25h.

"El vestuario está con el entrenador"

El Elche gana vida y se la quita al Valencia CF (1-0)

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ElcheEl atacante del Valencia CF, Lucas Beltrán, fue uno de los señalados en la derrota contra el Elche. El punta, titular en detrimento de André Almeida, falló una ocasión clamorosa en la primera parte que, a la postre, le costó tres puntos a los de Mestalla. Beltrán ha analizado la derrota contra el Elche CF en la jornada 31 de LALIGA EA SPORTS 25-26. "Es una situación de mierda. Pero bueno, el fútbol es así. A veces te das cosas lindas, a veces te da cosas muy feas. Pero bueno, hay que poner la cara , seguir trabajando. La verdad que siempre fui una persona donde ante el adversidad trabajó el doble, el triple de lo que fuera necesario para salir de ese momento", dijo Lucas Beltrán en DAZN. .

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Además, Lucas Beltrán analizó las siguientes cuestiones:

¿Qué es lo que más me duele?

Lo que más me duele es no poder darle una alegría a nuestra gente que siempre nos nos acompaña a todos los campos. Así que nada, como dije recién, poner la cara a hacernos cargo de esta situación y vamos a seguir trabajando.

¿Qué le pasa al equipo?

En esta jornada fue clarísimo lo que sucedió, fallamos un montón de situaciones, nosotros erramos muchos goles. No nos pudimos volver a agarrar esa confianza de cara al arco, porque me tocó ir a mí después tuve una situación más. Esa confianza no teníamos, después le tocó otro compañero y nada. Es difícil, pero bueno, seguir, seguir y seguir adelante que todavía quedan ocho partidos, siete partidos, así que nada, ahí trabajar.

Se puede decir que son finales porque después de todo el Valencia ahora mismo está mirando más para abajo que para arriba ¿cómo está el vestuario con el míster?

Está claro, el míster, estamos todos con él, no hay ninguna ninguna duda dentro del vestuario, estamos todos a full con él, con todo su staff. La verdad que hoy si me tocaba hacer el gol a mí, tal vez volvemos a mirar de nuevo para arriba, el míster se olvidaron, pero bueno, es así, el fútbol es así. Nada, seguir trabajando y no queda otra.