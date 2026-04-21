Renzo Saravia debuta con el Valencia CF por la lesión de Thierry, Unai Núñez y Foulquier

David Torres 21 ABR 2026 - 19:33h.

En el Día Pirata en Mallorca, al Valencia CF le ha mirado un tuerto

Alineaciones confirmadas Mallorca - Valencia CF para la Jornada 33 con sorpresas

Renzo Saravia no fue titular

Compartir







MallorcaLa enésima lesión de Thierry Rendall, que se resintió en el minuto 11 del encuentro contra el Mallorca, obligó a Carlos Corberán a poner a Renzo Saravia ya que el sustituto habitual del portugués, Unai Núñez, también estaba lesionado. El lateral derecho portugués se echó la mano a la pierna

Renzo Saravia firmó por el Valencia CF el pasado 23 de febrero como medida de urgencia después de que el Valencia CF perdiera a Dimitri Foulquier para toda la temporada, con Thierry Rendall (hoy lesionado) generando dudas sobre su continuidad y Rubo Iranzo en el dique seco por un esguince de rodilla. A pesar de eso, Saravia venía tras un mes de vacaciones y casi sin pretemporada y ha tardado otro más en disputar sus primeros minutos.

PUEDE INTERESARTE Muriqi probará una defensa inédita del Valencia CF con tres alternativas

¿Por qué Renzo Saravia todavía no había debutado?

"Renzo está disponible. Todos sois conscientes de su situación previa, de la adaptación, de la pretemporada exprés. Todavía no está al nivel que va a tener, aunque cada día está más cerca", decía el técnico en rueda de prensa en la última lesión de Thierry Rendall. Corberán admitía que su falta de forma "Se valoró cuando se le fichó. Éramos conscientes de que no venía de competir, que jugó su último partido en diciembre. Con el paso de las semanas cada vez está mejor. El año pasado, por ejemplo, se puede discutir el fichaje de Aarons, pero en el Bernabéu tuvo que jugar y ese día nos ayudó", dijo el entrenador valencianista el pasado 10 de abril

PUEDE INTERESARTE Convocatoria del Valencia CF ante el Mallorca: Siete jugadores se quedan en tierra

¿Un debut fugaz? Buenas sensaciones

En aquella ocasión Thierry Rendall se quedó fuera de la convocatoria por unas molestias en el isquiotibial, ahora vuelve a caer y Carlos Corberán tendrá la oportunidad de decidir si Renzo Saravia tiene continuidad o no o si, con el próximo regreso de Unai Núñez o, incluso con Luis Rioja, el argentino sigue en el once titular o si volverá a su tónica habitual.