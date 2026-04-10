Carlos Corberán explica por qué no ha jugado todavía Renzo Saravia y cuándo podrá debutar

David Torres 10 ABR 2026 - 14:20h.

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ValenciaEl Valencia CF comparecerá en Elche con la baja de Unai Núñez, lateral derecho titular del equipo tras la lesión de Dimitri Foulquier y las dudas de Thierry Rendall. El portugués será, en condiciones normales, el futbolista titular del equipo pero el lateral derecho argentino Renzo Saravia, fichado por el Valencia en febrero fuera de plazo, podría estar un paso más cerca de su primera gran oportunidad de sumar minutos con los de Mestalla, aunque sea de suplente.

El argentino llegó en febrero con un contrato por cuatro meses, hasta el final de temporada, para suplir la baja de larga duración de Dimitri Foulquier, operado de la rodilla. Saravia, de 32 años, se encontraba sin equipo después de terminar su contrato en enero con el Atlético Mineiro brasileño, con quien jugó su último partido el 7 de diciembre. De vacaciones, sin entrenar y fuera de forma, fue una solución de urgencia y ha tenido que hacer una pretemporada exprés. Ahora, que además Thierry tiene cuatro amarillas y podría ser baja en Mallorca si es amonestado, podría llegar su oportunidad.

Carlos Corberán explica por qué Renzo Saravia no ha jugado todavía

En su comparecencia previa al choque de este sábado ante el Celta, Carlos Corberán, ha explicado cómo ve a Renzo Saravia, si está para ser titular y, lo que es más importante, por qué no ha jugado hasta la fecha. "Renzo es un jugador que sigue en la dinámica de disponibilidad absoluta con el equipo, que viene entrenando cada semana y que para mí está mejor y más adaptado. Es una pena no tener esa posibilidad de exponerlo a un partido que no sea el partido de competición, pero bueno, con el trabajo que está haciendo lo compensa y cuando hay oportunidad estoy convencido que estará preparado para aprovecharla y ayudar al equipo", dijo Carlos Corberán.