David Torres 22 ABR 2026 - 11:11h.

Renzo Saravia debuta con el Valencia CF por las lesiones de Thierry, Unai Núñez y Foulquier

Renzo Saravia se luce en su debut y puede haber sentenciado a Thierry Rendall

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“Contento en lo personal por el debut. Estaba muy ansioso por debutar con esta gran camiseta y este gran Club. Fue un partido difícil, con un rival que tiene grandes jugadores. Fui creciendo durante el partido, tengo mucho más para dar y voy a seguir mejorando para tener una oportunidad en los siguientes partidos”, decía Renzo Saravia que sorprendió a propios y a extraños en su debut. Y es que, el argentino en 80 minutos ha podido enterrar las opciones que tenía Thierry Rendall de seguir en el Valencia CF al final de temporada. Renzo fue de los mejores en su estreno.

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Todo cambió en el minuto 11 y puede que sea para siempre

El punto de inflexión se produjo en el minuto 11. Thierry Rendall no podía más y pedía el cambio. "Tiene una molestia en el abductor. Tenía dudas, ha intentado aguantar, ha intentado seguir, no ha podido y hasta que no pasen unas horas no sabremos con más claridad el estado de la lesión", decía Corberán que lo cambió y sacó a Reno Saravia. El valencianista de a pie se echaba las manos a la cabeza pero lo cierto es que el cambio fue para mejor y retrató a Thierry.

Una estadística que persigue a Thierry: 77 partidos lesionado

Y es que, desde que es jugador del Valencia CF, Thierry Rendall ha tenido muy mala suerte con las lesiones. Nadie quiere lesionarse, pero la estadística en el caso del lateral es, desgraciadamente, abrumadora. En total se ha perdido 571 días por lesión. 77 partidos oficiales sin él, y ahora que acaba contrato, esa falta de fiabilidad ha pesado mucho para que, a menos de 50 días para que se despida, el Valencia CF no le haya presentado una oferta de renovación en condiciones.

¿Por qué Renzo Saravia no debutó antes?

Mientras tanto, en 80 minutos, Renzo Saravia jugó bien, fue de los destacados y cumplió. Hizo olvidar a un Thierry que está de capa caída e hizo preguntarse a muchos aficionados y periodistas por qué Renzo Saravia no debutó antes. Carlos Corberán daba su explicación: "No es una situación fácil de manejar por estar inactivo, por no tener partidos para coger ritmo… Su crecimiento en los últimos días 15 días ha sido evidente, ha dado un paso adelante. Esta semana se ha visto a su nivel. Se veía a nivel físico y emocional para ayudar y cuando se le ha necesitado ha dado el paso y estamos contentos. Necesitamos lo mejor de cada uno para ayudar al equipo"

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Estas palabras de Corberán y este rendimiento de Renzo Saravia han podido ser la puntilla de un Thierry Rendall que, en función del alcance de su lesión podría estar de nuevo varias semanas en el dique seco. Por fortuna para los intereses de los de Mestalla, el argentino ha llegado a tiempo para cubrir esa baja.