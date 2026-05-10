Basilio García Sevilla, 10 MAY 2026 - 18:00h.

El Betis iba ganando 0-2 a la Real Sociedad cuando el chileno agotó las sustituciones

El uno por uno del Betis y las notas contra la Real Sociedad en la jornada 35

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El Real Betis Balompié lo tuvo todo en su mano para ganar este domingo a la Real Sociedad en Anoeta, lo que habría confirmado su clasificación para competición europea por sexta temporada consecutiva y habría acercado el premio de la UEFA Champions League, pero en el tramo final del partido dejó escapar una renta de dos goles y todo sucedió una vez que Manuel Pellegrini agotó sus cinco cambios.

No es la primera vez que el beticismo más crítico con su gestión señala el modo de realizar las sustituciones como uno de los puntos flacos del entrenador chileno, pero en el caso del partido de Anoeta hay tres detalles que ponen en tela de juicio la dirección de juego de Pellegrini.

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Se dejó empatar tras los cambios

Hay un ítem fundamental para que el partido de este sábado no acabara en victoria verdiblanca. El gol de Oskarsson en el 79’ premió el asedio realista, que en minutos anteriores había visto cómo se le anulaban dos goles por fueras de juego miliméticos. Pellegrini intentó apuntalar al equipo desde el banquillo, pero no lo consiguió ni de lejos.

El último cambio del Betis en Anoeta fue el de Nelson Deossa por Cucho Hernández, colombiano por colombiano pero delantero por centrocampista. Un minuto más tarde, llegó el 1-2 que marcara el islandés. El 2-2 llegaría en el descuento, y muy cerca estuvieron tanto Gorka Carrera como el propio Oyarzabal de acabar remontando el encuentro.

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Un equipo desdibujado

A excepción de Marc Bartra y Ángel Ortiz, Pellegrini viajó a San Sebastián con toda la plantilla verdiblanca, dejando fuera únicamente al portero Adrián San Miguel. Eso sí, Natan se tuvo que retirar en el calentamiento y Ricardo Rodríguez en la segunda parte por distintas molestias, obligándole a mantener en el césped a un Aitor Ruibal que tenía amarilla y acabaría siendo expulsado.

Con el 0-2 en el marcador empezaron los movimientos. Riquelme por Antony (59’); Amrabat por Altimira, Isco por Pablo Fornals y Bellerín por Ricardo (69’); y, por último, el cambio más discutible, el de Cucho por Deossa (78’). La Real reaccionó con un Betis sin delantero centro específico, con Bellerín jugando en el lateral izquierdo y un Isco aún lejos de su mejor nivel físico como hombre más adelantado. Mientras, hombres como Lo Celso, Fidalgo o Bakambu no salieron del banquillo.

Las palabras de Fornals y del propio Pellegrini

Nada como la declaración de uno de los protagonistas para dejar claro que algo no funcionó. Fue Pablo Fornals, el que fue franco en sus declaraciones postpartido. “A raíz de los cambios ellos han salido mejor parados y han aprovechado los últimos 20 minutos para darle la vuelta y empatar como ha pasado”, lamentaba.

Tanto es así, que el propio Pellegrini también expresó su insatisfacción con la aportación de los que salieron desde el banquillo. "Intentamos gestionarlo de la mejor manera posible. Estábamos 0-2 en el segundo tiempo, pero a los 15 minutos empezamos a perder el control. Quisimos retener el balón y cuando no se consigue el objetivo a uno le queda la duda de los cambios que hizo, pero en ese momento me parecía lo correcto”, culminaba el entrenador.