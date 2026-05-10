Basilio García Sevilla, 10 MAY 2026 - 11:09h.

De los nueve defensas del Betis, siete tienen problemas para jugar el martes

Pellegrini y un amargo empate: "Nos tiramos muy atrás, perdimos el control"

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El Real Betis Balompié sacó un punto ciertamente amargo de su visita a la Real Sociedad en San Sebastián, pero también regresa del País Vasco con un problema importante en la defensa. El partido ante el Elche CF del próximo martes llega en apenas unas horas, y Manuel Pellegrini tiene que hacer un verdadero ejercicio de ingeniería para conformar una defensa en condiciones.

De los nueve jugadores que pueden jugar en la defensa verdiblanca, hasta siete tienen ciertos problemas que ponen en solfa su participación en el regreso a La Cartuja para el penúltimo partido en casa de la temporada.

El único central 100% disponible es Valentín Gómez, que completó el partido en Anoeta tras dos jornadas sin jugar, y además Héctor Bellerín está bien y salió en la segunda mitad, cuando la defensa hacía aguas en cuestión de efectivos. También está a disposición Junior Firpo, pero acaba de regresar de una lesión de cierta duración y no está ni mucho menos al cien por cien.

“Natan venía con una pequeña molestia. Antes del partido en el calentamiento la sintió, a eso se sumó la lesión de Ricardo y por eso pusimos a Bellerín y también tenemos lesión de Diego Llorente, lo que nos dejaría bastantes empobrecidos de defensores para el próximo partido”, expresó Manuel Pellegrini en la rueda de prensa postpartido.

La lista de bajas

Hay tres bajas totalmente confirmadas para el partido ante el Elche. Por un lado Aitor Ruibal vio la tarjeta roja por doble amarilla y no podrá jugar por sanción. Lo peor en el caso del catalán es que continúa apercibido, por lo que, si ve una amarilla en el Camp Nou, ante el FC Barcelona, en la jornada 37, tampoco jugaría el último partido ante el Levante. Además, Marc Bartra y Ángel Ortiz están lesionados y no van a volver a jugar hasta la próxima campaña.

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Con molestias están Natan, que salió a última hora del once, Ricardo Rodríguez y Diego Llorente, tal y como reconoció el propio Pellegrini. No se conoce el alcance exacto de estos problemas físicos, pero todo apunta a que alguno tendrá que forzar para el partido del martes.

Con todo, la otra solución es mirar al filial y contar con hombres que han entrenado últimamente con el primer equipo. Emmanuel N’Goran, Carlos de Roa o Darling Bladi podrían ser alternativas, pero el Betis Deportivo se está jugando la permanencia en la Primera Federación y eso supondría debilitarle. O bien, reconvertir a algún jugador como Marc Roca, que hace dos ejercicios jugó casi toda la Europa League como central. Pellegrini tendrá que tirar de ingeniería.