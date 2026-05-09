Alineaciones confirmadas de Real Sociedad y Betis en la jornada 35 de LALIGA

Álvaro Borrego 09 MAY 2026 - 19:45h.

Matarazzo no cuenta con Guedes ni Aramburu, mientras que Isco Alarcón (y Amrabat) vuelve a quedarse en el banquillo

Estos resultados necesitaría el Betis en LaLiga para clasificarse matemáticamente para la Champions

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Real Sociedad y Real Betis han anunciado las alineaciones oficiales para este encuentro de la jornada 35 de LALIGA EA SPORTS. Aunque las opciones de descenso son sumamente utópicas, los de Pellegrini Matarazzo buscarán evitar empañar esta temporada histórica y olvidarse definitivamente de un abismo que antes del partido se sitúa a solo seis puntos. Así mismo intentarán agotar sus últimas opciones para obtener una plaza Champions, aunque estas son cuando menos remotas. Quien sí lo tiene en su mano para lograrlo son los de Manuel Pellegrini, que de obtener los tres puntos darían un paso de gigante hacia esa ansiada posibilidad de regresar a la Liga de Campeones 21 años después. Todavía con Isco Alarcón como suplente.

El once de la Real Sociedad

Matarazzo sale con: Remiro, Elustondo; Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Gorrotxa, Barrene, Carlos Soler; Take Kubo, Óskarsson y Oyarzabal.

En el banquillo estarán Marrero, Aihen, Turrientes, Herrera, Marín, Zakharyan, Wesley, Brais Méndez, Súcic, Beitia, Carrera y Ochieng.

El ambiente tras la final se ha estropeado por la mala racha de los donostiarras, y unos pocos aficionados temen incluso por el descenso. Por ello, sumar un punto sería certificar de manera matemática el concurso de la Real el próximo curso, aunque para descender debería darse una casuística improbable.

Con todo ello, el técnico de New Jersey ha facilitado una lista de convocados de 24 futbolistas en la que no figuran Guedes, Zubeldia, Rupérez, Odriozola, Karrikaburu ni Aramburu, este último por acumulación de cartulinas, y ha citado a los jóvenes Beitia, Ochieng y Carrera para completar un banquillo con varios huecos importantes.

La alineación del Real Betis

Pellegrini sale con: Valles; Aitor Ruibal, Llorente, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Altimira; Antony, Fornals, Ez Abde y Cucho Hernández.

El entrenador introduce algunos cambios respecto a la visita del Oviedo. Valentín Gómez entra por Natan, mientras que Amrabat se queda en el banquillo. En la medular estarán Marc Roca y Altimira, con Fornals un poco más adelantado. Lo Celso vuelve a quedarse como suplente.

Junior Firpo es la novedad en la convocatoria de 23 jugadores del entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, para el partido de este sábado en el campo de la Real Sociedad. Además del meta Adrián San Miguel, el descarte de Pellegrini para esta jornada, y del central Bartra y del lateral derecho Ángel Ortiz, lesionados de larga duración, el extremo canterano Pablo García tampoco ha viajado a San Sebastián al continuar reforzando al filial de Primera RFEF, el Betis Deportivo, en su lucha por evitar el descenso de categoría.