Antony, tras el empate de la Real Sociedad: "Yo me voy frustrado y triste"

Álvaro Borrego 09 MAY 2026 - 23:37h.

El brasileño abrió el marcador, pero Oyarzabal empató el partido en el añadido

Estos resultados necesita el Betis para clasificarse matemáticamente para la Champions

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El Real Betis perdió en el descuento contra la Real Sociedad una ventaja que habría sido casi definitiva para amarrar la quinta posición. Un traspiés que frustra las intenciones del conjunto verdiblanco, que incluso podría haber certificado la plaza Champions en el descuento del duelo contra Elche. Un penalti transformado en el añadido por Mikel Oyarzábal, evitó la victoria verdiblanca, que tuvo una ventaja de dos tantos, gracias a los goles de Ez Abde y Antony, y que pudo, incluso, perder el partido si en la última jugada del choque Álvaro Vallés no evita el tercero, en una volea del capitán donostiarra.

El resultado dejó un sabor amargo en el conjunto verdiblanco, que se veía con todo para amarrar esa quinta plaza. Sobre ello habló Antony, quien reconoció marcharse triste y frustrado por el resultado: "La verdad, triste por el resultado. En la primera parte he tenido dos chances para marcar. No podemos lamentar mucho porque el martes hay partido de nuevo en casa muy importante. Salimos tristes, frustrados, pero tenemos que pasar la pagina para partido ante nuestra gente, que va a ser clave. Hay que ganar en casa".

El partido se torció para el Betis: "Después del primer gol, fue un poco más difícil, pero ya antes había presión. Hay que mirar errores para no cometerlos y ganar en casa".

La clasificación para la Champions League: "Tenemos ventaja, hay que ir partido a partido. Yo salgo frustrado pero tenemos que cambiar la página. Tenemos cuatro puntos de ventaja sobre el Celta hay nueve por jugarse y tenemos un partido en casa que tenemos que ganar".