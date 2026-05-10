Basilio García Sevilla, 10 MAY 2026 - 20:31h.

Con los resultados de la jornada 35 confirma que quedará, al menos, entre los siete primeros

Las probabilidades de Real Betis y Celta de Vigo de clasificarse a la Champions League

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El Real Betis Balompié estará en Europa una temporada más. Por sexta vez consecutiva, desde que Manuel Pellegrini se hiciera cargo del equipo en el verano de 2020, el conjunto verdiblanco ha confirmado su clasificación para competición continental de manera matemática tras empatar contra la Real Sociedad en Anoeta el sábado y darse dos de los resultados que le favorecían este domingo, esta vez a falta de tres jornadas para el final de LALIGA EA SPORTS.

El premio, que ya de por sí no es menor, apunta a ser todavía mejor si es capaz de confirmar la quinta plaza que ocupa actualmente, con cuatro puntos de ventaja sobre el Celta de Vigo, con nueve por disputar y el golaveraje virtualmente ganado. Para mantenerse por encima de los vigueses, le podría bastar con ganar uno de los tres partidos que quedan si el Celta no gana alguno, y así se clasificaría para la UEFA Champions League por primera vez en 21 años.

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El Rayo Vallecano se metió el jueves en la final de la Conference League, y además del equipo franjirrojo, el Betis ha sido el principal beneficiado, ya que la victoria de los madrileños sobre el Estrasburgo confirmaba definitivamente que la plaza extra de Champions sería para España, y aportaba un cupo más para LALIGA, de modo que el séptimo jugará más allá de las fronteras la próxima campaña, además de una Real Sociedad que lo hará como campeona de la Copa del Rey. Los rayistas son, aún, uno de los dos equipos que pueden superar al Betis en la tabla.

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Las cuentas

Sea como fuera, Europa está ya confirmada. Con el empate de este sábado, le sacaba 10 puntos al Getafe y al Athletic Club antes de comenzar la jornada dominical. Los dos equipos podían superarle, pero solo los bilbaínos tienen el golaveraje ganado a los verdiblancos.

Al caer el Athletic Club ante el Valencia CF y el Getafe CF no ser capaz de lograr la victoria ante el Real Oviedo, la clasificación europea está confirmada, pues a estar alturas solo le podrían superar el Celta de Vigo y el Rayo Vallecano. En el caso de los rayistas, sería casi un milagro, pues inmerso en la pelea por conquistar la UEFA Conference League, tendría que ganar todos los partidos, que el Betis no puntuara y, además, enjugar una diferencia en el golaveraje general favorable a los sevillanos por 17 goles.

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De este modo, el Betis será séptimo como poco, lo que le daría acceso a la Conference League, aunque eso lo sería solo en una casuística harto complicada. Con apenas un punto más confirmará que volverá a la Europa League -o bien si no gana el Rayo este lunes al Girona- y lo tiene todo a favor para clasificarse quinto y entrar en la UEFA Champions League. El premio a la lucha de los heliopolitanos durante toda la temporada en LALIGA EA SPORTS.

Hasta la llegada de Manuel Pellegrini, el Betis se había clasificado en once ocasiones para Europa, y nunca había repetido dos temporadas seguidas. El chileno ha roto todas las estadísticas, asegurando competición europea en todas sus campañas. Cuatro veces se ha clasificado para la Europa League, una para la Conference y la de esta temporada está por ver, pero ya resuena el himno y el balón de las estrellas en La Cartuja…