Basilio García Sevilla, 08 MAY 2026 - 13:05h.

El chileno analiza en la previa el partido del Betis ante la Real Sociedad

Pellegrini y la Champions: "Lo vamos a intentar hasta el final"

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Manuel Pellegrini afronta las últimas cuatro jornadas de LALIGA EA SPORTS con un reto muy motivante para él, la afición y, por ende, el Real Betis Balompié. Una vez confirmado que la quinta plaza dará acceso a la UEFA Champions League, el entrenador chileno puede desbloquear uno de los pocos logros que no ha alcanzado en sus años en verdiblanco, y confiesa que le hace “mucha ilusión”.

"Hasta la semana pasada no dependíamos de nosotros, teníamos la obligación de mantener ese quinto lugar para llegar a Europa, ahora se abre una puerta para que esa posición de quinto, que no es tan mala como muchos buscaron en su momento, nos permita jugar con mucha ilusión la Champions el próximo año. Tenemos que buscar esa clasificación en los últimos cuatro partidos", expresó el chileno en la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante la Real Sociedad en Anoeta, reivindicando la regularidad del equipo en el torneo doméstico durante todo el ejercicio.

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Pese a su veteranía y haberla disputado con numerosos clubes, Pellegrini está ilusionado con la posibilidad de escuchar el Himno de la Champions como entrenador del Betis, lo que deja meridianamente clara su continuidad, por si no lo estaba ya, aunque hablará de un Betis de Champions solo cuando esté confirmado. “Mucha ilusión, por supuesto, de llegar a una competición tan importante. No es fácil jugarla, he tenido la fortuna de jugarla con otros equipos españoles y sería un buen logro conseguirlo con el Betis. Tenemos que demostrarlo en estos cuatro partidos y entonces podremos hablar. Tenemos que hacer un buen partido ante la Real Sociedad, y cuando tengamos esa clasificación analizaremos muchas cosas de la temporada y el futuro”.

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Estado del equipo. “Llega bien, como hemos tratado de estar toda la temporada, participando activamente en las tres competiciones. El mérito es cuando se tuvo un traspiés volver a la liga buscando cosas importantes. El equipo llega muy bien, con ganas de sumar”.

Carta informativa del Sevilla. “No tengo opinión sobre lo que haya salido, no lo he leído y no tiene nada que ver con la parte deportiva. No me corresponde, me corresponde dentro del campo”.

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La Real Sociedad. “Siempre hablamos de sumar tres puntos contra la Real Sociedad, mientras las matemáticas den todos los rivales son importantes, la Real todavía es rival directo. No podemos tener la más mínima confianza de que la vamos a encontrar entregada, en su casa, con su público. Tenemos quehacer un buen partido ofensiva y defensivamente si queremos puntuar. Tenemos que intentar buscar el partido desde el primer momento”.

Cuatro partidos en juego. “Me gustaría ganar, que es lo más importante. Que juegue bien, como hacemos todos los días en la semana para una mecánica de juego definida, y que los rendimientos individuales fueran altos”.

Isco. “Hablamos todos los días, poco a poco va mejorando, ya veremos cuando tiene el cien por cien sin dolor en el cartílago, que es lo importante para que se sienta más liberado. Va progresando como se espera”.

Igualar a Serra Ferrer y la presión a su sucesor. “Son todas especulaciones a futuro. Mientras no tengamos la clasificación no voy a hablar de lo que pasaría, no es de mi interés compararme con otro técnico, sino hacer la labor que uno cree que debe hacer en este club. Haber estado seis años en Europa es muy importante, lo mantengo en los momentos más malos. Lo que vaya a pasar cuando no esté, que ya veremos cuando será, vendrá otro y hará el trabajo con el método que crea que es mejor para el club”.

Defiende a la Real Sociedad. “Pasa mucho cuando se consigue un logro, estar ya en Europa el próximo año, nos pasó a nosotros, se puntúa poco en los últimos partidos. Cuando se llega a finales también. Es importante tener un equilibrio entre las competencias. Siempre va a querer, en su casa, demostrar por qué está en esos lugares. La manera de ganar es pensando cómo llegamos nosotros al partido. “Todos los equipos van a buscar hacerlo lo mejor posible, puntuar, en el futuro uno nunca tiene que aflojar la posibilidad de llegar más arriba. En el caso nuestro, igual”.

Infravalorar el quinto puesto. “No sé cuál es esa gente. Uno siempre ha intentado inculcar una ambición mayor, llegando a lo más alto que permite. Clasificar para Europa todos los años es un merito importante para todos los equipos, en esta liga donde tres cupos no lo van a dejar los grandes. Cada uno lo analiza con la perspectiva que cree conveniente”.

Inicio de la próxima liga. “Me parece que por algo todos los otros países empezaran el fin de semana del 22. El fútbol dentro de todo lo pasional que es, es un espectáculo, la gente paga muchísimo por ver a jugadores en su mejor momento. Si todos van a correr una semana por el Mundial, me extraña que en España no se haya hecho. El día que partan, tienen que partir todos los equipos juntos y no unos antes y otros después”.