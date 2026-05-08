El Betis, la feria de Dos Hermanas y el sueño de la Champions: así se vivió la victoria del Rayo Vallecano

Celia Pérez 08 MAY 2026 - 10:47h.

La afición verdiblanca se vuelve del Rayo por un día

Clasificación de la plaza extra de Champions League tras el pase de Rayo Vallecano y Friburgo

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España estaba anoche pendiente del partido del Rayo Vallecano. El conjunto de Íñigo Pérez se jugaba el pase a la final de la Conference League frente al Estrasburgo, pero también asumía la responsabilidad de conseguir una plaza extra para la Champions League la próxima temporada si conseguía imponerse a su rival. En una ajustadísima pelea entre LALIGA y la Bundesliga por conseguir dicha plaza, el triunfo de los franjirrojos certificó que dicha plaza se quede España, provocando así la alegría en diferentes puntos del país, especialmente en Sevilla.

En la capital hispalense miles de aficionados del Real Betis, que es actualmente el quinto en la clasificación de LALIGA, con seis puntos de ventaja sobre su rival, siguieron muy de cerca el partido del Rayo Vallecano. Del partido del Rayo dependía que el cuadro verdiblanco dispute la próxima campaña la Champions League, por lo que la euforia, tal como ha recogido las cámaras de ElDesmarque (y puedes ver en el vídeo de arriba) era total.

En plena feria de Dos Hermanas, de Sevilla, Tito González ha estado en la caseta de la peña bética nazarena para seguir de cerca junto a los béticos el partido del Rayo. Desde el real, los aficionados verdiblancos contaban que eran "del rayo desde chiquitito" y que iba a "muerte" y a "tope" con el cuadro franjirrojo ante el Estrasburgo.

En pleno real también hubo quien no se quiso perder el encuentro, siguiéndolo a través del móvil, y quien definió su semana perfecta: "Que gane el Rayo hoy, pierda el Friburgo y a ver si gana el sábado el Espanyol (rival del Sevilla) para ponerle la guinda a la semana de feria".

A falta de cuatro jornadas para que acabe la temporada, el Real Betis tiene ya prácticamente certificada una quinta plaza que provoca la ilusión de miles de aficionados.