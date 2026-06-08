Pablo Sánchez 08 JUN 2026 - 12:30h.

El Oviedo, atento a la decisión de Edin Terzic en el Athletic: un fichaje con competencia

Las negociaciones están bastante avanzadas

Compartir







El cerco se estrecha alrededor del banquillo del Real Oviedo. Pese a que el club ya ha acometido algunas incorporaciones, todavía no ha cerrado el fichaje de su nuevo entrenador tras la decisión de no seguir contando con Guillermo Almada. El club, con Jesús Martínez a la cabeza, lleva tiempo manejando nombres y en los últimos días los focos apuntan a un técnico: Julián Calero. El madrileño lleva un buen puñado de días vinculado al conjunto carbayón y todo hace indicar que llegará al Carlos Tartiere.

Tal y como informa La Nueva España, Julián Calero apunta a convertirse en el nuevo entrenador del Oviedo. Ese parece ser el deseo de Jesús Martínez y de toda su cúpula. Pese a que se barajan varias opciones, la favorita es la del exentrenador del Levante por diversos motivos que han convencido a la directiva azul.

PUEDE INTERESARTE Salto en la planificación deportiva del Real Oviedo: dos fichajes a punto

Pese al conocido interés, el Oviedo guarda cautela con las negociaciones y quiere dejarlo todo atado antes de dar el siguiente paso. Lo que sí está claro es que Julián es el elegido y, si nada se tuerce durante las negociaciones, será la persona que trate de devolver al cuadro azul a LALIGA EA SPORTS.

PUEDE INTERESARTE El Oviedo acude al mercado de Primera por dos fichajes para una posición concreta

Un factor determinante

Después de una temporada complicado, con hasta tres entrenadores en el banquillo, el Oviedo quiere hilar fino en la contratación del nuevo míster. Por ello se están teniendo en cuenta muchos factores a la hora de elegir. Y por eso mismo Julián Calero encaja dentro de los parámetros que busca Jesús Martínez para el equipo. El factor determinante que ven en el madrileño para su contratación es la experiencia en este tipo de contextos.

Calero sabe lo que es ascender a la élite y lo refrendan sus números y su trayectoria. La intensidad y la disciplina que imprime a sus equipos es otra de las bazas que juegan a favor de su llegada. El oviedismo en general desea contar con la figura del entrenador cuanto antes para comenzar a construir un proyecto que devuelva la ilusión a la parroquia.