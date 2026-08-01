Gonzalo García vs Carlos Espí: el Big Data analiza el cambio de delanteros del Real Madrid

Joaquín Anduro 01 AGO 2026 - 09:44h.

El Big Data indica lo que gana y pierde el Real Madrid sin Gonzalo y con Espí

José Mourinho confirma la lesión de Huijsen y dos salidas del Real Madrid en una lista con Carlos Espí

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El Real Madrid ha cerrado un cambio en su delantera en las últimas horas con el fichaje ya oficializado de Carlos Espí poco después de llegar a un acuerdo para la salida de Gonzalo García al Fulham. Una doble operación que ha ido de la mano en la que el club ha cambiado al que será, en teoría, el delantero centro suplente de José Mourinho en la que, además del valor económico de los dos traspasos, existen diferencias entre ambos.

En ElDesmarque hemos querido analizar a través de los datos ofrecidos por Driblab qué pierde y qué gana el club madridista con la marcha del madrileño y la llegada del valenciano. Dos delanteros que han estado en la prelista de Luis de la Fuente para la Selección Española en el Mundial 2026, con el canterano blanco formando parte de los hombres que completaron los entrenamientos y teniendo minutos ante Irak.

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La comparación entre Gonzalo García y Carlos Espí en el Real Madrid

Mirando los números de la pasada temporada, e incluyendo el Mundial de Clubes en el que Gonzalo García fue el máximo goleador del torneo ya como miembro del primer equipo, las cifras caen del lado de Gonzalo Espí. El ex del Levante disputó 27 partidos en los que anotó 13 goles mientras que el nuevo jugador del Fulham, en 45 partidos, marcó 12 tantos y dio cuatro asistencias, con un porcentaje mayor de suplencias que el del nuevo madridista.

En cuanto a las estadísticas por 90 minutos, siguiendo los datos de Driblab, Gonzalo está por delante en variables que dependen más del juego. Supera a Carlos en pérdidas de balón (0,34 por las 1,72 del exlevantinista), regates completados (0,43 por 0,34), porcentajes de pases (84,2% frente a 67,1%), asistencias esperadas (0,08 a 0,02), pases clave en juego (0,52 ante 0,23), participación en goles (0,66 por 0,52) y goles por remate (0,19 frente a 0,13).

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Por su parte, Espí destaca más en habilidades propias de un delantero rematador, en las que sí supera al jugador formado en La Fábrica. Esto se ve en los goles esperados (0,35 ante 0,31), remates (2,69 a 1,46), toques en área rival (4,81 frente a 3,27) o la eficiencia aérea (2,47 por 1,99), además de ejercer una mejor presión individual pese a que esto depende más del equipo.

Los datos son muy similares entre Gonzalo García y Carlos Espí más allá de esa diferencia en el perfil de un delantero más asociativo y otro más rematador, a pesar de que ambos han demostrado también su calidad en la otra faceta. A esto hay que sumarle que el valenciano es un año y cuatro meses menor y que su fichaje, por 25 millones de euros, tiene una diferencia de 15 kilos con el precio de salida del madrileño.

Eso sí, el Real Madrid no dice adiós de forma definitiva a Gonzalo ya que los 40 millones de euros que paga el Fulham se corresponden al 70% de sus derechos federativos. Por ello, el club blanco se guarda un porcentaje de una futura venta del delantero y, además, incluirá una opción de compra para los próximos años tal y como ha sucedido con jugadores como Nico Paz.