El reto de Mati Prats a Mourinho por el mercado de fichajes del Real Madrid

Joaquín Anduro 31 JUL 2026 - 16:17h.

Mati Prats le recuerda a Mourinho que el Real Madrid le ha dado plenos poderes

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El Real Madrid está viviendo una revolución este verano con la llegada de José Mourinho y los cinco fichajes oficiales hasta la fecha a los que se les podrían sumar Yan Diomande y Rodri Hernández. Estos futbolistas se unen a la lista de estrellas con la que ya contaba el equipo blanco para conformar una plantilla que está entre las favoritas a ganarlo todo, como bien le recuerda Mati Prats a José Mourinho. El presentador de ElDesmarque de Cuatro, en su editorial de este viernes, le ha lanzado el guante al técnico portugués para los objetivos madridistas de esta 26/27 después de que Florentino Pérez sí le haya hecho caso al luso en materia de altas a diferencia de lo que sucedió con Xabi Alonso: "Ganar es una obligación".