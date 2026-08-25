El gran problema del Real Madrid del que nadie habla y que se volverá a repetir ante la Real Sociedad

Por segundo partido consecutivo, José Mourinho repetirá contratiempo

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El Real Madrid disputa este miércoles su segundo partido oficial de la temporada. Será en casa, ante la Real Sociedad, en el duelo correspondiente a una primera jornada que fue dividida debido a la disputa del Mundial 2026. Y lo hará, de nuevo con un problema importa del que casi nadie habla: una plaga de bajas para arrancar el curso que condiciona por completo las posibles rotaciones de José Mourinho.

El conjunto blanco disputa tres partidos en apenas una semana, pero el técnico luso tendrá poco margen para las rotaciones, aún más necesarias en pleno mes de agosto y tras una pretemporada casi inexistente para los futbolistas que disputaron el Mundial. El club ha confirmado este mismo martes la convocatoria del Real Madrid, que vuelve a estar marcada por las siete bajas.

Las bajas del Real Madrid ante la Real Sociedad

Aurélien Tchouaméni sigue sin recuperarse de sus molestias musculares y vuelve a quedarse fuera de la lista por segundo partido consecutivo. Además, Endrick también está alargando más tiempo del previsto su sobrecarga muscular y tampoco podrá estrenarse este miércoles a las órdenes de Mourinho.

Raúl Asencio ha sufrido una nueva lesión en la tibia tras su lesión muscular anterior y podría estar incluso dos meses de baja, mientras que Thiago Pitarch sufrió un esguince de rodilla en pretemporada y no se le espera hasta mediados de septiembre.

Las tres bajas restantes son de larga duración. Eder Militao podría ser el primero en reaparecer, pues está ya en el tramo final de su lesión en el bíceps femoral, sufrida en el pasado mes de abril. Con Ferland Mendy es difícil establecer un tiempo exacto de baja, pero no se le espera como mínimo hasta octubre o noviembre. Y con Rodrygo Goes aún va para largo, pues se rompió el ligamento cruzado y el menisco en marzo y no jugará hasta diciembre o enero.

Una plaga de bajas determinante en un inicio de temporada ajetreado, con tres partidos en una semana y el inicio de la Champions a la vuelta de la esquina. Mourinho se verá obligado a mover el equipo ante la Real Sociedad, pero las alternativas son más limitadas de lo que le gustaría.