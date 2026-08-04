En vídeo: así ha sido la llegada de Jesse Bisiwu a Barcelona y la primera imagen de Laporta después de su operación
El delantero belga ya ha firmado su contrato con el Barça y Joan Laporta se ha dejado ver después de su reciente operación de corazón
El Barça anuncia el fichaje de Jesse Bisiwu, directo a las órdenes de Hansi Flick
Mañana ajetreada en las oficinas del FC Barcelona. Después de efectuar el traspaso de Ter Stegen en calidad de cedido, el club ha presentado a Jesse Bisiwu, el nuevo fichaje del Barça. El futbolista llega con ficha del filial, pero estará en dinámica del primer equipo. Un extremo izquierdo de 18 años que llega para reforzar la banda de Lamine Yamal y Roony Bardghji. El club ha pagado 8,5 millones de euros al Brujas y firma con el club culé hasta 2031. Bisiwu ha acudido a la firma de su contrato con un elegante traje negro y no ha dudado en saludar a sus nuevos aficionados nada más bajarse del coche. También han acudido Joan Laporta, su primera aparición pública después de su operación de corazón, y Deco para firmar el contrato del delantero belga. Puedes ver el momento de la llegada en el vídeo superior.