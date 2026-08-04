Fran Duarte Madrid, 04 AGO 2026 - 13:49h.

El delantero belga ya ha firmado su contrato con el Barça y Joan Laporta se ha dejado ver después de su reciente operación de corazón

El Barça anuncia el fichaje de Jesse Bisiwu, directo a las órdenes de Hansi Flick

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