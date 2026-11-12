Basilio García Sevilla, 12 NOV 2026 - 09:47h.

La mesa de El Chiringuito no podía parar de reír recordando al exmandatario del Betis

Josep Pedrerol responde a Luis de la Fuente por la baja de Lamine Yamal: "¿Qué mentiras ha habido?"

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El FC Barcelona tiene previsto instalar más de 25.000 columbarios en el Nou Camp Nou una vez finalicen las obras de su nuevo estadio, pero esta iniciativa no es nueva. No solo hay ya estadios por todo el mundo en el que se pueden depositar las cenizas de los aficionados más fieles que fallecen, sino que hay una anécdota que todos recuerdan y que tiene que ver con el Real Betis Balompié.

Al hilo de lo que tiene planteado el Barça, El Chiringuito ha recordado en su edición de la madrugada de este jueves uno de los momentos culmen de Manuel Ruiz de Lopera, fallecido en 2024. Han pasado más de 30 años, Carlos Herrera entrevistaba al antiguo dirigente bético en Canal Sur, y este contaba, con todo el arte del mundo, las peripecias de un aficionado verdiblanco para poder ver los partidos de su Betis junto a las cenizas de su padre. Pedrerol, Roncero y el resto de la mesa no podían parar de reír.