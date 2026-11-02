David Torres Valencia, 02 NOV 2026 - 10:10h.

Dimitrievski salvó tres puntos de oro para el Valencia CF

El uno por uno y notas del Valencia CF ante el Elche CF: Dimitrievski y Sadiq, sobresalientes

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El Valencia CF encontró en Umar Sadiq al héroe que necesitaba para conquistar el Martínez Valero, pero la victoria ante el Elche tuvo otro protagonista decisivo bajo los palos. Stole Dimitrievski sostuvo al equipo de Javier Aguirre con tres intervenciones, evitó dos goles cantados y protagonizó una parada en el minuto 93 que ya está dando que hablar. Una actuación que permitió conservar el 0-1 y que explica la explosión de alegría del técnico mexicano, cuya reacción y broma posterior a Iturralde reflejaron hasta qué punto había sufrido. El guardameta, además, había dejado una pista sobre lo que podía suceder con Sadiq, que terminó decidiendo el encuentro después de entrar en la segunda parte.

Dimitrievski salva al Valencia CF en el minuto 93

El momento más determinante llegó cuando el partido agonizaba. En el minuto 93, Federico Redondo conectó un remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo del área pequeña. La ocasión parecía destinada al empate, pero Dimitrievski reaccionó con una intervención de enorme mérito para mantener su portería a cero.

La acción no terminó ahí. Tras el despeje de Arnau Martínez, Fer Niño tuvo una nueva oportunidad desde el centro del área, pero su remate con la derecha se marchó fuera. El Valencia respiró. Había sobrevivido a dos ocasiones prácticamente consecutivas y el pitido final estaba cada vez más cerca.

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La parada del macedonio fue mucho más que una intervención espectacular: valió tres puntos. También permitió ver la versión más expresiva de Javier Aguirre, que celebró con auténtico alivio una victoria que necesitaba tanto el equipo como su entrenador.

Una mano salvadora y cuatro porterías a cero

La intervención de Dimitrievski llegó después de un encuentro en el que el guardameta ya había tenido que aparecer. Realizó tres paradas, dos de ellas para evitar goles que parecían cantados. Su seguridad fue fundamental para que el Valencia CF resistiera en un partido en el que el Elche tuvo mucho más balón y acumuló ocasiones.

Con el de ElChe, Dimitrievski suma cuatro porterías a cero en LaLiga, las mismas que el vigente campeón, pese a que el Valencia ocupa la penúltima posición. Y es que, tal y como informa Víctor Huerta, solo el Atlético de Madrid, con seis, y Celta, Betis y Athletic Club, con cinco, mejoran sus registros.

La premonición con Sadiq

El macedonio se ha convertido así en uno de los pocos argumentos de seguridad de un equipo que necesita agarrarse a cualquier buena noticia. En el Martínez Valero, además, su actuación tuvo un valor añadido: permitió que el gol de Sadiq no se quedara en una alegría incompleta. Al respecto, Dimitrievski, al final del partido confesó en Movistar+ que le advirtió a su compañero que iba a marcar: "En la segunda parte hemos salido bien, le dije a Sadiq que le tocaba y estamos muy contentos".