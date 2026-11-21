David Torres 21 NOV 2026 - 20:26h.

Se queda cerca de los 3.000 registros "Pero no vamos a dejar de intentarlo", dice el CEO del CNP, Jaime Sánchez

El día más esperado para el póker nacional ha llegado: las siete claves de la final del CNP Winamax 2026

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MadridEl póker español tiene un nuevo récord y lleva el sello del CNP Winamax 2026. La Gran Final de Madrid ha superado la marca que ya había establecido el circuito el año pasado y ha convertido su Main Event en el torneo de 550 euros de buy-in con mayor participación de la historia de España. Pero el éxito va mucho más allá: con 2.703 registros, se sitúa como el tercer torneo de su categoría con más participación de Europa, únicamente superado por el WIPT de Winamax en Francia y el Battle of Malta. Así lo han anunciado, Jaime Sánchez, CEO y director del CNP, y Matthieu Duran, Live Events Manager de Winamax para Europa y Àlvar Margets, director de Póker para España de Winamax pasadas las 20 horas, cuando se recontó todo en caja.

A las 18:37 horas, cuando todavía quedaba actividad en las mesas, el contador ya marcaba 2.690 registros. El récord estaba pulverizado. La cifra definitiva terminó siendo todavía mayor: 2.704 entradas, por encima de los 2.684 registros que había conseguido la Gran Final de 2025. El CNP Winamax volvía a superarse y escribía una nueva página en la historia del póker nacional.

El CNP Winamax de Madrid 2026 ya es el torneo con más jugadores de la historia de España con 2703 registros

El dato tiene todavía más valor cuando se analiza cómo se ha conseguido. La edición de 2026 ha reunido a más jugadores únicos que la de 2025 y ha necesitado menos reentradas para alcanzar el récord. Es decir, el crecimiento no responde únicamente a que los participantes hayan vuelto a pasar por caja, sino a una mayor capacidad de convocatoria del circuito.

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El resultado convierte al Main Event de Madrid en el torneo de póker con mayor participación de la historia de España en su categoría de buy-in de 550 euros. Una dimensión que confirma el crecimiento del circuito y la respuesta de los jugadores a una Gran Final que ya compite con los grandes festivales europeos.

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Solo dos torneos por delante en Europa

Los 2.703 registros sitúan al CNP Winamax en una posición privilegiada en el panorama continental. Solo dos torneos de su nivel han conseguido reunir a más jugadores: el WIPT de Winamax en Francia y el Battle of Malta. El circuito español se codea así con algunas de las grandes referencias del calendario europeo y demuestra que Madrid puede ser una de las grandes capitales del póker.

Queda, eso sí, una frontera pendiente. El objetivo de los 3.000 jugadores no se ha alcanzado en esta edición. Han faltado 296 registros para llegar a esa cifra redonda, aunque el crecimiento experimentado y la respuesta de los participantes invitan al optimismo.

Los 3.000 ya son el próximo desafío y todo apunta a que Madrid volverá a intentarlo en 2027. Si 2025 fue el año del récord y 2026 el de su superación, la próxima Gran Final tiene un nuevo techo que conquistar. El CNP Winamax ha demostrado que el póker español todavía tiene margen para crecer.