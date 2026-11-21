David Torres Valencia, 21 NOV 2026 - 14:01h.

Mesa cableada, chips en las cartas y 13 años de experiencia que empezaron en una mesa de cocina

La final del CNP Winamax 2026 será la más audiovisual de la historia

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Una mesa de póker televisada esconde mucha más tecnología de la que se aprecia desde casa. Detrás de cada mano que los espectadores pueden seguir en directo hay un sistema de sensores, chips y cableado que permite conocer las cartas de los jugadores incluso cuando estos las mantienen ocultas. En la Gran Final del CNP Winamax 2026, que estrena un nuevo set audiovisual y seis jornadas de retransmisiones, Bernardo, responsable técnico del streaming, ha enseñado a ElDesmarque los secretos de este dispositivo.

La clave está en la tecnología RFID. Cada carta lleva incorporado un pequeño chip con una antena prácticamente invisible, integrada en su interior. No hay dos iguales. Antes de comenzar la competición, el equipo técnico registra cada chip en un programa informático y lo asocia con la carta que representa. De esta manera, el software sabe identificar automáticamente cada naipe.

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El siguiente paso es el tapete. Bajo la superficie de la mesa, a unos tres centímetros, se encuentra todo un entramado de sensores y cableado. Cada puesto de jugador tiene una zona de lectura. Cuando un participante deposita sus cartas en esos espacios, los sensores detectan los chips y envían la información al ordenador. El resultado aparece inmediatamente en pantalla: el programa identifica qué cartas tiene cada jugador sin necesidad de que nadie las enseñe.

Se emite con media hora de retraso para evitar adulteraciones

El sistema permite que los comentaristas y los espectadores conozcan toda la acción, sigan las probabilidades de cada mano y entiendan las decisiones de los protagonistas. Pero hay una medida fundamental para garantizar la limpieza de la competición: el streaming se emite con 30 minutos de retraso y así se evita que nadie pueda.

Bernardo explica que el equipo técnico podría consultar las cartas durante la retransmisión, pero "las ocultamos para evitar cualquier sospecha de adulteración o filtración de información. Ni siquiera quienes trabajan en la producción deben tener acceso a las jugadas en tiempo real. Así nos evitamos dar un grito o un gesto al ver ases, reyes o lo que sea"

Trece años de evolución: empezó con una mesa de cocina

El CNP fue pionero en España en incorporar una mesa con tecnología RFID. Bernardo recuerda que hace trece años la organización compró las placas y el cableado, montó el sistema y realizó las pruebas hasta conseguir que funcionase. Después llegó el trabajo de un carpintero para construir la primera mesa.

El salto ha sido enorme. En aquellos primeros tiempos, los comentaristas seguían las manos sin poder ver las cartas de los jugadores y narraban la acción como si se tratase de un partido de fútbol. Hoy, la tecnología permite ofrecer una experiencia televisiva mucho más completa. "Empezamos de forma manual, con una mesa de cocina adaptada por un carpintero", confiesa Bernardo... Un avance invisible para quien está sentado en casa, pero imprescindible para entender cómo funciona el póker televisado.