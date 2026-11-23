David Torres Madrid, 23 NOV 2026 - 14:14h.

17 jugadores en liza en pos de un premio de 154.000 euros

Alejandro De la Natividad lidera la Finalísima del CNP Winamax: 17 jugadores y 154.000 euros en juego

Compartir







El CNP Winamax 2026 afronta este lunes su última y definitiva jornada en el Casino Gran Madrid de Torrelodones. La Finalísima ya tiene a sus 17 protagonistas después de un Día 3 maratoniano que redujo el grupo de aspirantes al título. Alejandro De la Natividad Rodríguez partirá desde la posición de privilegio, con 19.125.000 puntos, en una mesa en la que todos persiguen el nuevo trébol del circuito y los 154.000 euros reservados al campeón. La competición arranca a las 15:00 horas y promete emociones fuertes hasta conocer al ganador de una edición histórica.

El Main Event ha repartido 1.196.000 euros entre 282 jugadores, dentro de una Gran Final que ha batido todos los registros de participación del póker español. El segundo clasificado se llevará 94.350 euros y el tercero, 65.000. Además, la jornada llega con otro campeón ya confirmado: el valenciano Iwan Molina, que ha conquistado la clasificación general del CNP Winamax 2026 y viajará a Las Vegas para representar al circuito. Sigue aquí, minuto a minuto, toda la emoción de la Finalísima, las eliminaciones, los botes decisivos y el camino hasta conocer al nuevo campeón.

Sigue en directo la final del CNP Winamax de Madrid 2026