David Torres Madrid, 23 NOV 2026 - 03:12h.

Edu Riego, ex luchador de MMA, entre los clasificados

Iwan Molina ya es el campeón de la general del CNP Winamax 2026: siguiente paso, Las Vegas

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El CNP Winamax 2026 ya tiene a sus últimos protagonistas. Después de una jornada maratoniana en el Casino Gran Madrid de Torrelodones, el Día 3 ha dejado definidos los jugadores que disputarán este lunes la Finalísima. Alejandro De la Natividad Rodríguez, pasa como líder a la final. Funcionario de Zaragoza, es jugador de Cash. Tiene 51 años y, aunque no juega muchos torneos, sí que es habitual en su ciudad natal y en la costa alicantina cuando viaja de vacaciones. Se animó a venir con su mujer aprovechando que tenía unos días y es el máximo favorito al título al embolsar 19.125.000 fichas. Este lunes a las 15 horas empieza la finalísima con 17 clasificados únicamente, que regresarán a las mesas con un objetivo común: conquistar el trébol y los 154.000 euros reservados para el campeón.

Fue un domingo de mucho movimiento, tanto en las mesas como fuera de ellas. El Main Event fue reduciendo el número de aspirantes en una jornada decisiva, pero la actualidad del CNP Winamax no se limitó a las fichas y las eliminaciones. Hubo noticias de alcance para el presente y el futuro del circuito, con un protagonista que ya tiene asegurado su billete a Las Vegas.

Iwan Molina, campeón nacional y rumbo a Las Vegas

La noticia más importante del día llegó con la resolución de la clasificación general. Iwan Molina ya es el campeón del CNP Winamax 2026. El valenciano certificó matemáticamente el título después de entrar en premios en el Mini Main Event y aprovechar la eliminación de su principal rival, Miguel Abeijón, que terminó en la 39.ª posición.

Molina ha firmado una temporada sobresaliente y en Madrid ha terminado de demostrar su regularidad. Entró en premios en los cuatro torneos más importantes de la Gran Final: el Apertura, el High Roller, el Main Event y el Mini. El premio tiene un destino muy especial: Las Vegas, donde representará al circuito en uno de los escenarios más emblemáticos del póker mundial. Jaime Sánchez, CEO del CNP, fue el encargado de entregarle el trofeo que le acredita como campeón nacional.

1,2 millones de euros en juego

La jornada también permitió conocer el reparto económico de la Finalísima. El Main Event del CNP Winamax ha puesto sobre la mesa 1.196.000 euros, con 282 jugadores entrando en premios y una recompensa de 154.000 euros para el ganador. El subcampeón recibirá 94.350 euros y el tercer clasificado, 65.000.

Además del dinero, el campeón se llevará el nuevo trébol del CNP Winamax, el símbolo que distingue a los vencedores y que esta temporada estrena diseño. Una motivación más para los supervivientes que este lunes regresarán a las mesas con el título y un premio extraordinario en juego.

El calendario de 2027 ya está anunciado

El CNP Winamax tampoco ha esperado al desenlace deportivo para mirar al futuro. Durante este domingo se anunció el calendario de la temporada 2027, que mantendrá las cinco grandes sedes del circuito, aunque con algunos cambios en las fechas.

Sevilla abrirá el año del 1 al 7 de marzo. Barcelona llegará del 12 al 19 de abril, Murcia tomará el relevo del 7 al 13 de junio y Alicante mantendrá su cita del 6 al 12 de septiembre. Madrid volverá a cerrar la temporada con la Gran Final, del 11 al 22 de noviembre. El CNP Winamax anuncia su calendario de 2027 y mantiene sus cinco destinos.

Edu Riego, último WIP en pie

Entre los protagonistas de las mesas, los WIP también tuvieron su cuota de protagonismo. Edu Riego es el último WIP que sigue en pie después de una jornada en la que Guanyar volvió a ofrecer espectáculo hasta el final y Th3 Antonio cayó eliminado durante la mañana.

El castellonense Riego ha conseguido avanzar hasta las últimas fases del torneo sin hacer demasiado ruido, pero acumulando fichas y protagonizando algunos movimientos importantes. Llegó a dispararse hasta los tres millones después de eliminar a Ramón Martín en un all-in preflop con as y rey frente a una pareja de cincos. Su supervivencia le convierte en el último representante de este grupo de jugadores conocidos que mantiene vivo el sueño de alcanzar la última jornada. Nunca antes un WIP llegó tan lejos. 11.6000 fichas es su stack.

Guanyar, por su parte, se despidió después de Miguel Abeijón, entre risas y dando espectáculo hasta el último momento. El creador de contenido gallego volvió a demostrar que sabe cómo animar una mesa televisada. Th3 Antonio había caído eliminado durante la mañana, dejando a Riego como último representante de los WIP.

La Finalísima ya espera

El Día 3 también dejó eliminaciones de nombres importantes del panorama internacional. Una de las más destacadas fue la de Rupert Elder, campeón del European Poker Tour, que terminó en la 112.ª posición.

La cuenta atrás ya está en marcha. Los supervivientes volverán este lunes a las mesas para disputar la jornada definitiva de una Gran Final que ha concentrado buena parte de la actualidad del póker nacional e internacional. Queda por conocer quién conquista el trébol, quién se lleva los 154.000 euros y quién escribe su nombre en la historia del CNP Winamax.

Estos son los 17 clasificados

Chip Count

Mesa 8

Jose Quintas 7.600.000

Juan Miguel Reyes 4.200.000

David Miranda 7.000.000

Andoni Larrabe 12.250.000

Eduardo Riego 11.600.000

Ignacio Tabanera 6.800.000

Mesa 9

Jorge Gaitán 5.700.000

Josemaria Pérez-accino 9.275.000

Jaume Niell 4.700.000

Alejandro De la Natividad Rodrigo 19.125.000

Santiago Montes 2.475.000

TV Table

David Arévalo 4.600.000

Jorge Coello 13.875.000

Jorge Palomino 5.400.000

Paulo Castelo 9.300.000

Eric Tea 4.525.000

Ivan Vasiliev 4.000.000