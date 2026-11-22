David Torres 22 NOV 2026 - 22:47h.

Entró en premios en los cuatro torneos más importantes de Madrid

Calendario CNP Winamax 2027: mismos destinos, nuevas fechas y una meta común

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MadridYa tenemos campeón nacional del CNP Winamax. Iwan Molina es el ganador de la clasificación general del CNP Winamax 2026 y podrá poner rumbo a Las Vegas para representar al circuito en uno de los escenarios más emblemáticos del póker mundial. El valenciano ha certificado el título en una jornada de máxima tensión, en la que todavía tenía que resolver su particular duelo con Miguel Abeijón. La eliminación del gallego y la entrada en premios de Molina en el Mini Main Event han terminado de decantar una clasificación que ha mantenido la emoción hasta el último momento. Iwan ha entrado en premios en los cuatro torneos más importantes de Madrid: El Apertura, el High Roller, el Main Event y el Mini.

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La pelea por la general tenía dos protagonistas, pero uno de ellos se quedó sin opciones cuando más importaba. Miguel Abeijón terminó eliminado en la 39.ª posición, poniendo punto final a sus aspiraciones. El gallego, que llegaba corto de fichas, se jugó sus opciones con una pareja de ochos. Enfrente tenía a Paulo Castelo, Team Pro del CNP, que pagó con as y dama de tréboles. La mano se complicó definitivamente cuando apareció un as en el turn. Abeijón se despedía del torneo y, con ello, también de la lucha por el campeonato nacional.

Mientras tanto, Iwan Molina seguía sumando. Su entrada en premios en el Mini Main Event le permitió añadir los puntos necesarios para asegurar matemáticamente una general que había tenido varios aspirantes durante toda la temporada.

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Un premio con destino a Las Vegas

El título tiene una recompensa especial. Tal y como ya se había explicado en la carrera por la clasificación general del CNP Winamax, el campeón obtiene el reconocimiento como mejor jugador de la temporada y el premio de representar al circuito en Las Vegas. Una recompensa que va mucho más allá del trofeo: la oportunidad de llevar el nombre del CNP Winamax hasta la capital mundial del póker. Jaime Sánchez, CEO del CNP, fue el encargado de entregarle el trofeo y anunciar oficialmente su condición de campeón nacional de 2026.

Iwan Molina: "Ha sido un año muy bonito, Miguel me lo puso muy complicado"

El valenciano no podía ocultar su satisfacción en sus primeras declaraciones como campeón. Recordó el camino recorrido desde la primera parada de Sevilla, donde comenzó a construir una temporada que ahora termina con el premio más importante de la clasificación.

"Ha sido un año muy bonito, la verdad. Me acuerdo desde el principio, cuando estuve en Sevilla, en el primer torneo de los Nairobis. Nos fuimos a la apertura y a los Nairobis los gané. Muy guay, compitiendo con Ramón, con Fidel", explicó.

Molina también reconoció que la pelea por la general se había complicado hasta el final, con varios jugadores apretando en la clasificación. "Nos hemos puesto complicados hasta el final. Yo ya he estado en la semifinal, en el Main... Y nada, muy contento", añadió.

Ahora le espera un nuevo desafío. Iwan Molina ya tiene su billete para Las Vegas y el orgullo de ser el campeón nacional del CNP Winamax 2026. El valenciano cierra una temporada de regularidad y competitividad con el mejor premio posible: el título y la oportunidad de vivir la experiencia de representar al circuito al otro lado del Atlántico.