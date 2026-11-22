David Torres Madrid, 22 NOV 2026 - 11:52h.

258 jugadores entran en liza hoy

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La Finalísima del CNP Winamax 2026 entra en su jornada decisiva en Madrid. Después de firmar un récord histórico de participación y convertir el Main Event en el torneo de 550 euros con más registros de la historia del póker español, la competición afronta este domingo su Día 3 con 258 jugadores clasificados. Una auténtica semifinal en la que cada vez quedan menos aspirantes y el sueño de alcanzar el título está más cerca. La edición ya ha conquistado un récord histórico y ahora toca decidir quiénes estarán en la pelea definitiva.

La jornada arrancará a las 13:00 horas con el Main Event, Día 3, y el Mini CNP, Día 2, mientras que a las 17:00 será el turno del COPAG Series Crazy Pineapple. El gran objetivo será avanzar lo máximo posible y dejar la competición lo más cerca de la mesa final, reduciendo el grupo de aspirantes para que este lunes conozcamos al nuevo campeón. Entre los protagonistas destaca Joaquín María Gil, líder del Día 2B, que llega con una importante ventaja al frente de la clasificación. Puedes seguir aquí la evolución de los principales aspirantes.

Sigue en directo el Día 3 del CNP Winamax 2026