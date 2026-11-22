CNP Winamax 2026, en directo el Día 3: la cuenta atrás para conocer al campeón
258 jugadores entran en liza hoy
Tom Bedell, leyenda noruega del póker mundial y madridista confeso: "Si Haaland quiere el Balón de Oro que venga al Madrid"
La Finalísima del CNP Winamax 2026 entra en su jornada decisiva en Madrid. Después de firmar un récord histórico de participación y convertir el Main Event en el torneo de 550 euros con más registros de la historia del póker español, la competición afronta este domingo su Día 3 con 258 jugadores clasificados. Una auténtica semifinal en la que cada vez quedan menos aspirantes y el sueño de alcanzar el título está más cerca. La edición ya ha conquistado un récord histórico y ahora toca decidir quiénes estarán en la pelea definitiva.
La jornada arrancará a las 13:00 horas con el Main Event, Día 3, y el Mini CNP, Día 2, mientras que a las 17:00 será el turno del COPAG Series Crazy Pineapple. El gran objetivo será avanzar lo máximo posible y dejar la competición lo más cerca de la mesa final, reduciendo el grupo de aspirantes para que este lunes conozcamos al nuevo campeón. Entre los protagonistas destaca Joaquín María Gil, líder del Día 2B, que llega con una importante ventaja al frente de la clasificación. Puedes seguir aquí la evolución de los principales aspirantes.
Sigue en directo el Día 3 del CNP Winamax 2026
Jugadores ya en las mesas
Empieza la acción, con un poco de retraso debido a la gran cantidad de jugadores presentes.
Se jugarán los 40 minutos que quedan de este nivel y 2 niveles más, antes de hacer una pausa para comer (45 minutos)
¡Los premios!
El CNP Winamax 2026 descubre el reparto de 1.2 millones de euros en premios: 154.000 euros esperan al campeón
La gloria tiene precio y en el CNP Winamax 2026 ya se sabe cuánto vale. El campeón de la Finalísima que se está disputando en Madrid se llevará un auténtico pastizal: 154.000 euros. Una cifra espectacular que convierte el desenlace del Main Event en una batalla por algo más que el prestigio de conquistar uno de los torneos más importantes del póker nacional.Ir a la noticia
La crónica de ayer para empezar
El CNP Winamax bate el récord histórico de España y ya tiene a sus líderes para el Día 3: Joaquín María Gil y Antonio Ruiz Ledo
El CNP Winamax 2026 sigue haciendo historia. Después de batir el récord de participación de un torneo de póker en España en este buy-in de 550 euros, con 2.703 registros, el campeonato afrontó este sábado su doble Día 2, una jornada decisiva que dejó definidos los jugadores que pelearán por el trébol en el Día 3. Joaquín María Gil y Antonio Ruiz Ledo fueron los grandes protagonistas, al terminar como líderes de sus respectivos vuelos. El festival, que ya había conseguido situarse como el tercer torneo de Europa de su categoría por participación, vivió una jornada de máxima tensión con la burbuja de premios y la clasificación para la siguiente fase en juego.Ir a la noticia
Buenos días, comenzamos
Soy David Torres y, desde ya, os iré contando todo lo que suceda en este Día 3 del CNP Winamax 2026