David Torres Madrid, 22 NOV 2026 - 02:44h.

Más de 250 jugadores disputarán este domingo la semifinal

El CNP Winamax rompe su propio techo y conquista un récord histórico para el póker español

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El CNP Winamax 2026 sigue haciendo historia. Después de batir el récord de participación de un torneo de póker en España en este buy-in de 550 euros, con 2.703 registros, el campeonato afrontó este sábado su doble Día 2, una jornada decisiva que dejó definidos los jugadores que pelearán por el trébol en el Día 3. Joaquín María Gil y Antonio Ruiz Ledo fueron los grandes protagonistas, al terminar como líderes de sus respectivos vuelos. El festival, que ya había conseguido situarse como el tercer torneo de Europa de su categoría por participación, vivió una jornada de máxima tensión con la burbuja de premios y la clasificación para la siguiente fase en juego.

Joaquín María Gil manda en el Día 2B

El gran nombre del Día 2B fue Joaquín María Gil. Este programador murciano, que se considera jugador profesional porque juega desde los 18 años, terminó con 2.095.000 puntos y se coloca como uno de los grandes candidatos al título. Su ventaja es mínima respecto a Carlos Gutiérrez, palentino que embolsó 2.065.000 puntos y ocupa la segunda posición.

Gil llegó al torneo después de firmar esta misma semana una cuarta posición en el 888 de Murcia. Aunque llevaba tiempo sin alcanzar premios en el CNP, encontró en esta jornada el escenario perfecto para reivindicarse. Una mano resultó especialmente determinante: consiguió doblarse con As-Q frente a As-K y, a partir de ahí, disparó su stack hasta convertirse en el gran dominador del vuelo.

Guanyar, protagonista de la burbuja

Uno de los momentos más celebrados llegó con la eliminación de José Francisco Gascón a manos de Guanyar. El creador de contenido se convirtió en el protagonista de la burbuja después de una mano que cambió por completo el desenlace de la jornada.

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"Dame las fichas, Edmilson", decía Guanyar antes de enfrentarse con su pareja de seises a los ases de su rival. Un seis en el turn fue suficiente para completar la jugada, eliminar a Gascón y permitir que el resto de participantes entrase directamente en premios.

La recompensa mínima quedó fijada en 1.600 euros y Guanyar certificó su presencia en el Día 3, al que también llegan como WIPs Edu Riego, Alberto Montalvo y Ander Sánchez.

Antonio Ruiz Ledo, líder del Día 2A

En el otro vuelo, Antonio Ruiz Ledo fue el gran protagonista. El empresario jerezano del sector de la cosmética terminó con 1.960.000 puntos y se convirtió en el líder del Día 2A. Una jornada de ensueño para un jugador que llega al Día 3 con argumentos para soñar con levantar el trébol el próximo lunes.

La burbuja de este vuelo tuvo como protagonista negativo a Carles Ferrer Arnal, que fue el último jugador eliminado sin premio. Los 143 supervivientes del Día 2A consiguieron entrar en premios, mientras que 132 jugadores de este vuelo lograron el pase a la siguiente fase.

En la clasificación general también estarán Iwan Molina y Abeijon, que han conseguido su billete para el Día 3.

El CNP Winamax entra así en su fase decisiva. El récord histórico de 2.704 registros ya está en los libros, pero todavía queda por decidir quién se llevará el trébol de una edición que ha superado todas las expectativas. El lunes llegará la hora de la verdad.