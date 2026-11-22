David Torres 22 NOV 2026 - 12:09h.

Cobran 282 jugadores sólo en el evento principal, sin contar los torneos paralelos

El CNP Winamax 2026 estrena trofeo: "Respetamos su historia. Reinventamos su forma"

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MadridLa gloria tiene precio y en el CNP Winamax 2026 ya se sabe cuánto vale. El campeón de la Finalísima que se está disputando en Madrid se llevará un auténtico pastizal: 154.000 euros. Una cifra espectacular que convierte el desenlace del Main Event en una batalla por algo más que el prestigio de conquistar uno de los torneos más importantes del póker nacional.

Además del premio económico, el ganador se llevará a casa otro tesoro: el nuevo trébol del CNP Winamax 2026. El tradicional símbolo que distingue a los campeones estrena diseño en esta edición, con una figura tridimensional de estética moderna, acabado metálico en tono dorado mate o bronce cepillado y una estructura geométrica calada. Un trofeo exclusivo que representa la unión entre la historia del circuito y la modernidad de Winamax.

Los 258 contendientes se reparten 1.196.000 euros

Con 258 jugadores clasificados para el Día 3, la cuenta atrás para conocer al ganador ya ha comenzado. La organización ha hecho públicos los premios y el reparto económico deja claro que llegar a lo más alto puede cambiar el bolsillo del vencedor. Los 154.000 euros del primer puesto no serán el único incentivo: el campeón recibirá también un ticket de 550 euros para el Main Event. Una recompensa adicional que también se repite para los nueve primeros clasificados.

Pero no acaba ahí. El subcampeón se embolsará 94.350 euros, mientras que el tercer puesto está premiado con 65.000 euros. Incluso alcanzar la mesa final garantiza cantidades de cinco cifras. Este lunes se conocerá al nuevo campeón de una edición histórica que ya ha batido todos los registros de participación del CNP Winamax.

En total, sólo en el Main Event los 282 jugadores que entran en premios se repartirán 1.2 millones de euros. El que menos embolsará 1650 euros.

Estos son los premios del Main Event del CNP Winamax 2026:

1.º – 154.000 €

Ticket Main 1 – 550 €

2.º – 94.350 €

Ticket Main 2 – 550 €

3.º – 65.000 €

Ticket Main 3 – 550 €

4.º – 47.000 €

Ticket Main 4 – 550 €

5.º – 36.000 €

Ticket Main 5 – 550 €

6.º – 27.000 €

Ticket Main 6 – 550 €

7.º – 20.000 €

Ticket Main 7 – 550 €

8.º – 15.000 €

Ticket Main 8 – 550 €

9.º – 12.000 €

Ticket Main 9 – 550 €

10.º – 10.200 €