David Torres 22 NOV 2026 - 18:08h.

El CNP Winamax 2026 descubre el reparto de 1.2 millones de euros en premios: 154.000 euros esperan al campeón

Ganó un EPT en San Remo

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MadridQue el nivel del CNP Winamax ha subido lo demuestra que hay tres mesas finales de las World Series de Las Vegas, pero es que el último ejemplo ha ocurrido este domingo. El Casino de Torrelodones ha comprobado como ha caído en el puesto 112 a uno de los nombres con más pedigrí internacional de esta edición. Rupert Elder, campeón del European Poker Tour (EPT) y uno de los grandes talentos británicos que irrumpieron en el póquer a principios de la década de 2010, dice adiós a esta edición del CNP. El inglés, que llegó a ser uno de los referentes de su generación, se marcha sin poder pelear por el título. Y lo hace, además, a una hora muy británica: cayó a la hora del té.

Elder estaba montado en fichas, pero el póquer no entiende de currículums. El británico terminó jugándose todo con pareja de treses y se encontró con el portugués Paulo Rodrigues, que pagó con as y dama. Las cartas comunitarias favorecieron al luso y mandaron a casa a uno de los jugadores más ilustres que han pasado por el festival.

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Un campeón de Europa en Torrelodones

Para entender la dimensión de su eliminación hay que conocer quién es Rupert Elder. Nacido en Inglaterra, se convirtió en profesional en 2009, después de graduarse en la Universidad de Warwick con una licenciatura en Economía. Su gran explosión llegó en mayo de 2011, justo cuando Wayne Rooney dominaba el fútbol inglés, Elder conquistó el EPT de San Remo ante un field de 987 jugadores y se embolsó 930.000 euros. Un triunfo que le situó en la primera línea del póquer mundial.

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Aquella victoria le convirtió en uno de los jóvenes británicos de referencia de la época. Su nombre empezó a sonar con fuerza en el circuito internacional, en una generación que vivía una auténtica edad dorada. Su trayectoria incluye también un anillo del Aussie Millions y es conocido en las mesas online por su sobrenombre en PokerStars: ElRupert.

Su palmarés es difícil de igualar. Ganar un EPT es al póquer lo que conquistar la Champions League al fútbol. Si los otros grandes nombres que han pasado por esta edición del CNP Winamax estuvieron en un Mundial, Rupert Elder puede presumir de haber ganado la Eurocopa.

Esta vez, sin embargo, el campeón se quedó sin premio en Madrid. Paulo Rodrigues le cerró la puerta y el Wayne Rooney de