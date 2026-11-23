David Torres 23 NOV 2026 - 17:43h.

Ocho españoles y un portugués

En directo, la final del CNP Winamax Madrid 2026

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MadridLa emoción del CNP Winamax 2026 de Madrid llega a su desenlace. Nueve jugadores se han ganado un sitio en la mesa final del torneo después de superar varias jornadas de competición en el Casino Gran Madrid de Torrelodones. Todos tienen ya asegurado un importante premio, pero el gran objetivo está claro: levantar el título y llevarse los 154.000 euros reservados al campeón, además de un ticket para el Main Event.

La última mesa, que te contamos aquí en directo, reúne a jugadores con trayectorias y experiencias muy diferentes, desde nombres habituales del circuito hasta participantes que buscan dar el gran golpe. Andoni Larrabe, Eduardo Riego y Alejandro De la Natividad parten entre los principales protagonistas por sus stacks, aunque todavía queda mucho póker por delante. Estos son los nueve finalistas y así llegan a la batalla definitiva.

Quién es quién en la mesa final del CNP Winamax de Madrid 2026

Andoni Larrabe – 18.100.000 puntos. Jaume Niell Alomar – 6.100.000 puntos. José María Pérez-Accino Culla – 10.325.000 puntos. Eduardo Riego González – 34.425.000 puntos. Jorge Coello Esmorís – 14.650.000 puntos. David Arévalo – 5.250.000 puntos. Paulo Castelo – 1.925.000 puntos. Jorge Palomino – 16.525.000 puntos. Alejandro De la Natividad Rodríguez – 25.125.000 puntos.

Los 154.000 euros que esperan al campeón

La mesa final reparte premios entre los nueve supervivientes. El ganador se llevará 154.000 euros, mientras que el subcampeón recibirá 94.350 euros. Todos los puestos tienen además un ticket para el Main Event.