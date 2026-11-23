David Torres 23 NOV 2026 - 11:49h.

"A mi madre le escribí por whatsapp porque vive en Holanda y se acuesta pronto"

Iwan Molina ya es el campeón de la general del CNP Winamax 2026: siguiente paso, Las Vegas

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MadridDespués de una temporada de lucha, constancia y mucho póker, Iwan Molina ya es el campeón del CNP Winamax 2026. El jugador valenciano ha conseguido imponerse en la clasificación general y sellar su billete para Las Vegas después de una espectacular semana en Madrid, en la que firmó cuatro puestos premiados en los cuatro torneos más importantes: Opening, Main Event, High Roller y Mini Main Event. Una victoria que también tuvo un componente especial por la batalla que mantuvo hasta el último momento con Miguel Abeijón, su principal rival por el título.

Con el trébol de campeón ya en sus manos y todavía asimilando lo conseguido, Iwan atendió a ElDesmarque para repasar una temporada inolvidable, hablar de su rival, de la deportividad que caracteriza al mundo del póker y de los retos que le esperan en Las Vegas. Y, como buen valencianista, encontró una comparación futbolística para explicar lo que significa este triunfo: "Es como si nuestro Valencia ganase la Copa del Rey".

Lo primero, enhorabuena. Hace unos días me dijiste que eras duro, cabezón y, en efecto, lo has conseguido. Has luchado como un titán y eres campeón del CNP Winamax. Además, has firmado una final en Madrid sensacional. ¿Cómo valoras esta semana?

La verdad es que la final ha cuadrado bastante. Ha faltado pegar ese puntito en los momentos clave, pero no me puedo quejar. He conseguido cuatro ITM en los cuatro torneos más importantes de la semana: Opening, Main Event, High Roller y Mini Main Event. Además, con dos Deep Runs. Estoy muy contento, las cosas han salido como quería y esperaba.

Miguel Abeijón te lo ha puesto muy complicado. Has tenido que esperar hasta su eliminación en el puesto 39 del Main Event y hacer muchas cuentas para conseguir el título.

Sí, la verdad es que Miguel es muy duro, es muy buen jugador y estoy seguro de que le va a llegar pronto. Yo había caído del Main Event y vi que él había empezado el Día 3 con medio millón de puntos. De repente lo vi con casi dos millones y medio, así que pensé: «A ver qué hace aquí el fenómeno de Miguel». Al final cayó, creo que en el puesto 40. Vino a darme un abrazo y la enhorabuena. Es un tío genial.

Además, el año que viene compartiréis el Team Pro CNP. Tú te llevas el título y el viaje a Las Vegas, pero también tendrás buenos compañeros de equipo.

Sí, si mis cuentas no salen mal, ya sé los cuatro con los que voy a compartir el Team Pro. Los cuatro son buenos amigos, así que es maravilloso.

Es un gran ejemplo para el mundo del póker. A veces es una actividad que fuera de los casinos está mal vista, pero la deportividad que existe entre vosotros es un escaparate magnífico para este deporte.

Yo siempre lo he dicho. Creo que el póker, dentro de que obviamente tienes que hacer tu estrategia y tienes que mentir en la mesa, es un juego de caballeros. Entre nosotros hay muy buen ambiente, sabemos todos a lo que venimos y se genera una amistad que hace que todo sea mucho más fácil.

Justo después de ganar el título te he visto hacer una llamada. ¿A quién has llamado?

A uno de mis mejores amigos (Paco), que además está en la clasificación y ahora mismo se encuentra en el hotel.

¿Y qué te ha dicho?

Que ahora se viene, obviamente (risas).

¿Y a tu familia? ¿Has podido comunicarles ya la noticia?

Se lo he dicho a mi madre, pero por WhatsApp, porque vive en Holanda y se acuesta antes.

¿Alguna promesa o algún capricho por ganar el título? ¿Qué te apetece hacer ahora?

No sé. Lo que me apetece es empezar ya el año que viene a tope. Quiero disfrutar de ser Team Pro, jugar como Team Pro, ir a Las Vegas y, sobre todo, seguir mejorando como jugador.

¿Qué se siente al ser el campeón, el líder de la clasificación? Todo el mundo te va a mirar y vas a llevar el parche de campeón.

Ahora mismo estoy un poco en una nube. Es como que todavía no me lo acabo de creer. Obviamente es algo importante dentro de nuestro mundo, así que estoy muy feliz, pero todavía estoy asimilándolo.

Sé que eres futbolero y valencianista. Compárame este momento con algo del fútbol. ¿Es como marcar un gol o ganar un título?

Yo diría que es más como ganar una Copa del Rey, básicamente. Es como que nuestro Valencia ganase la Copa del Rey. La Champions, obviamente, la jugaremos el año que viene en Las Vegas, pero, de momento, la Copa del Rey ya la tenemos.

Después de ser líder y campeón, ¿el siguiente reto es revalidar el título?

No, no creo que vaya a intentar revalidarlo. El año que viene dejaré que otra gente luche por él, como he luchado yo este año.

¿Por qué?

Porque la etapa me coincide con Las Vegas, que es la recompensa correcta, y no quiero verme obligado a pasar todas las semanas enteras, de lunes a domingo, jugando. Al final quiero tener un poco más de tranquilidad, porque este año no he parado. Además de esta clasificación estoy luchando otra más y he jugado prácticamente todas las etapas de absolutamente todo.

Ha sido un año en el que realmente no he parado por casa. Creo que el año que viene me apetece descansar un poquito más y seleccionar mejor. Obviamente me vais a ver mucho, pero voy a elegir mejor los torneos.

Pues nada, enhorabuena y a por lo siguiente.

Muchas gracias.