David Torres 23 NOV 2026 - 20:37h.

Iwan Molina, campeón del CNP Winamax: "Esto es como si el Valencia CF ganara la Copa del Rey"

Iwan Molina, Gilberto López y Guillem Nuez, las grandes novedades

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MadridEl Team Pro del CNP Winamax para 2027 empieza a tomar forma. Tras la disputa del CNP Winamax de Madrid, ya se conocen buena parte de los jugadores que representarán al circuito la próxima temporada. Cinco de ellos han conseguido su plaza por ránking, mientras que Gilberto López se ha ganado su sitio tras imponerse en el Sit and Go reservado para los aspirantes a formar parte del equipo. Todavía quedan dos plazas por resolver. Una corresponderá al campeón de Portugal, que se conocerá la próxima semana, y la otra al ganador de Las Mediterranean Series KO. El campeón de la general, Iwan Molina, y el catalán Guillem Nuez, son las grandes novedades respecto al año pasado.

Los cinco primeros del ránking tienen plaza

La clasificación general de 2026 ha determinado los cinco primeros integrantes del equipo. Iwan Molina, flamante campeón nacional y ganador de la general, estará acompañado por Miguel Abeijón, Paulo Castelo, Ramón Fernández y Guillem Nuez.

Los cinco han conseguido su plaza gracias a la regularidad demostrada durante las distintas paradas del circuito. La Gran Final de Madrid terminó de despejar las incógnitas y dejó cerrada la clasificación que determina quiénes formarán parte del Team Pro en 2027.

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Molina, además, llega al próximo año después de firmar una temporada sobresaliente. El jugador valenciano certificó el campeonato nacional tras entrar en premios en los cuatro torneos principales disputados en Madrid y se ganó también el premio de viajar a Las Vegas para representar al circuito.

Gilberto López se gana su sitio

A los cinco jugadores procedentes del ránking se suma Gilberto López, que consiguió su entrada al equipo tras proclamarse campeón del Sit and Go de Campeones. Su victoria le permite formar parte de un grupo que volverá a reunir a algunos de los jugadores más destacados del circuito nacional.

Quedan dos plazas pendientes. La primera se conocerá la próxima semana, cuando se dispute la competición en Portugal y se determine quién será su campeón. El vencedor tendrá también su recompensa con una plaza en el Team Pro del CNP Winamax 2027.

La última vacante corresponderá al campeón de Las Mediterranean Series KO, que completará la formación definitiva. De esta manera, el equipo tendrá ocho integrantes y combinará a los mejores clasificados de la temporada con los ganadores de las competiciones que dan acceso directo al patrocinio.

El modelo mantiene la filosofía del Team Pro: premiar tanto la regularidad a lo largo del año como los grandes resultados en torneos específicos.