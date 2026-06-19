Celia Pérez 19 JUN 2026 - 13:10h.

El Tribunal de Apelación rechazara su recurso para evitar sentarse en el banquillo

Achraf Hakimi se sincera con lo ocurrido en la final de la Copa África: "No me siento orgulloso"

Compartir







Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia. El futbolista del PSG irá a juicio en Francia como presunto autor de una violación, después de que el Tribunal de Apelación rechazara su recurso para evitar sentarse en el banquillo de los acusados tras haber sido denunciado por una joven en 2023. Una noticia que conoció desde la concentración de Marruecos en el Mundial de Estados Unidos, a pocas horas del partido que su selección disputará frente Escocia, y que ha tenido su pronta reacción.

"La justicia me miró a los ojos y me dijo: «Si no fueras conocido, nunca habría habido un caso». Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas. Hoy, una historia que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad. A veces tengo la sensación de haberme convertido en un blanco fácil. Espero este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar", aseguró el futbolista internacional en redes sociales.

Su abogada, Fanny Colin, aseguró a la prensa a las puertas del tribunal de Apelación de Versalles, a las afueras de París, que la defensa "tiene la sensación desagradable de que, como es una persona conocida, no está siendo tratado como cualquier otro justiciable". "Con impaciencia espera su juicio para poder explicar esta acusación falsa que pesa sobre él. Tiene mucho que contar", indicó la letrada.

PUEDE INTERESARTE Achraf Hakimi pide un nuevo contrato en el PSG tras coquetear con el Real Madrid

Los abogados de Hakimi pueden aún recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo, que tendría que pronunciarse en el plazo de tres meses, pero Colin no precisó si lo harán.

De no hacerlo, el jugador marroquí, nacido en Madrid hace 27 años, se sentará en el banquillo de los acusados en un Tribunal de lo Criminal del departamento de Altos del Sena, posiblemente en Nanterre, en un proceso que todavía no tiene fijada fecha.

PUEDE INTERESARTE Achraf Hakimi mueve ficha para regresar al Real Madrid

Achraf Hakimi y la acusación de violación

El jugador fue acusado de violación en febrero de 2023 por una joven que acudió a su domicilio en la localidad de Boulogne-Billancourt, a las afueras de París, tras más de un mes de intercambios de mensajes a través de las redes sociales.

Según su denuncia, el futbolista la besó en los labios pese a su rechazo, le levantó la ropa y le besó los senos e incluso le introdujo los dedos en la vagina, a pesar de su resistencia. La chica, entonces de 24 años, señaló que consiguió deshacerse de su agresor de una patada y envió un mensaje a una amiga, que acudió a buscarla.

Hakimi ha negado desde el principio cualquier acto de penetración, admitiendo únicamente abrazos mutuos e intercambios de besos consentidos.

Para apuntalar su relato, la defensa presentó el testimonio de Mbappé, con quien el marroquí había hablado la noche de los hechos y que fue interrogado por los investigadores el 14 de abril de 2023. El delantero aseguró entonces que Hakimi le había dicho que se habían besado y que le había tocado "sus partes íntimas", sin haber sentido en ningún momento rechazo de su parte.

Esas palabras motivaron que en un primer momento la instructora ordenara el envío a juicio del marroquí, al asegurar que apuntalaba el relato de la denunciante.

Su defensa presentó recurso y aportó nuevos elementos, como una carta de Mbappé en la que matizaba su testimonio inicial, asegurando que lo que le había dicho Hakimi es que le había tocado "partes íntimas" y no "sus partes íntimas", lo que eliminaba el trasfondo sexual. Pero ese matiz no ha servido para que el Tribunal de Apelación elimine el auto de envío a juicio para el futbolista.