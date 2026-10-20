Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Premier League

Resultados en directo de ElDesmarque, patrocinados por Interwetten
Resultados en directo de ElDesmarque, patrocinados por Interwetten

Competicion:

Rajada de Erik Ten Hag contra Cristiano Ronaldo por su etapa en el Manchester United: "No corría, no era capaz ni de meterse en el área"

Cristiano Ronaldo y Erik Ten Hag, durante su etapa en el Manchester United
Cristiano Ronaldo y Erik Ten Hag, durante su etapa en el Manchester United. Cordon Press
Compartir

Erik Ten Hag atiza a Cristiano Ronaldo. El actual secretario técnico del Twente, que fue entrenador del Manchester United entre 2022 y 2024, se ha mostrado muy crítico con el delantero portugués recordando su última etapa en Old Trafford, de donde se marchó de forma abrupta en noviembre de 2022.

"Decepcionó al equipo y me decepcionó a mí, porque habíamos hecho planes con él. Es uno de los mejores de la historia del fútbol y le tenía mucho respeto, pero en aquel momento, como entrenador, tuve que tomar una decisión racional y mantener en la plantilla a los jugadores a los que admiro", ha expresado Ten Hag en una entrevista en The Athletic.

PUEDE INTERESARTE

Los hechos se remontan a los primeros meses del curso 2022/2023, en los que el neerlandés acababa de aterrizar en Mánchester. Su tensión con Cristiano, que regresó un año antes, fue evidente desde los primeros encuentros y terminó de estallar cuando Ten Hag le dejó en el banquillo en un duelo contra el Tottenham, en el que el delantero se negó a salir como suplente.

Aquello provocó un crisis con ciertas similitudes a lo que le ha sucedido hace dos semanas con Portugal y que concluyó con la salida de Cristiano en pleno mes de noviembre. Fue su último equipo europeo, pues en enero de 2023 firmó por el Al-Nassr de Arabia Saudí.

PUEDE INTERESARTE

Ten Hag admite que tuvo discusiones con Cristiano por su comportamiento tanto dentro como fuera del terreno de juego: "Le discutí. Muchas veces le decía que todos quería trabajar para que se colocara en su mejor posición, pero si no era capaz de meterse en el área, no podía marcar. Y no era capaz de hacerlo".

"Él decía que estaba agotado para presionar, no se me puede achacar a mí. Él no podía, no corría ni con balón ni son balón. No se había preparado", critica Ten Hag, quien también señala su poca preparación en los entrenamientos.

Cristiano Ronaldo, durante su etapa en el Manchester United
Cristiano Ronaldo, durante su etapa en el Manchester United. Cordon Press
Temas