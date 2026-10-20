Rajada de Erik Ten Hag contra Cristiano Ronaldo por su etapa en el Manchester United: "No corría, no era capaz ni de meterse en el área"
"Decepcionó al equipo y me decepcionó a mí", lamenta el entrenador
Sanción y multa para Cristiano por su desplante con Portugal
Erik Ten Hag atiza a Cristiano Ronaldo. El actual secretario técnico del Twente, que fue entrenador del Manchester United entre 2022 y 2024, se ha mostrado muy crítico con el delantero portugués recordando su última etapa en Old Trafford, de donde se marchó de forma abrupta en noviembre de 2022.
"Decepcionó al equipo y me decepcionó a mí, porque habíamos hecho planes con él. Es uno de los mejores de la historia del fútbol y le tenía mucho respeto, pero en aquel momento, como entrenador, tuve que tomar una decisión racional y mantener en la plantilla a los jugadores a los que admiro", ha expresado Ten Hag en una entrevista en The Athletic.
Los hechos se remontan a los primeros meses del curso 2022/2023, en los que el neerlandés acababa de aterrizar en Mánchester. Su tensión con Cristiano, que regresó un año antes, fue evidente desde los primeros encuentros y terminó de estallar cuando Ten Hag le dejó en el banquillo en un duelo contra el Tottenham, en el que el delantero se negó a salir como suplente.
Aquello provocó un crisis con ciertas similitudes a lo que le ha sucedido hace dos semanas con Portugal y que concluyó con la salida de Cristiano en pleno mes de noviembre. Fue su último equipo europeo, pues en enero de 2023 firmó por el Al-Nassr de Arabia Saudí.
Ten Hag admite que tuvo discusiones con Cristiano por su comportamiento tanto dentro como fuera del terreno de juego: "Le discutí. Muchas veces le decía que todos quería trabajar para que se colocara en su mejor posición, pero si no era capaz de meterse en el área, no podía marcar. Y no era capaz de hacerlo".
"Él decía que estaba agotado para presionar, no se me puede achacar a mí. Él no podía, no corría ni con balón ni son balón. No se había preparado", critica Ten Hag, quien también señala su poca preparación en los entrenamientos.